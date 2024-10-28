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15.7 مليار دينار موجودات صندوق الضمان

10/28/2024 2:37:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد - أعلن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، عن تحقيق الصندوق صافي دخل بلغ 697.6 مليون دينار نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 610.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ونتيجة لتحقيق هذه الأرباح، إضافة إلى تحويلات الفوائض التأمينية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي بلغت نحو 213 مليون دينار، والأخذ بعين الاعتبار التقييم الدوري لمحفظة الأسهم الاستراتيجية، ارتفعت موجودات الصندوق بقيمة نحو 900 مليون دينار، لتصل إلى 15.7 مليار دينار كما في نهاية 30/9/2024، مقارنة بـ 14.8 مليار دينار بداية العام الحالي، وبنسبة نمو بلغت 6.1 بالمائة.
وبحسب بيان صحفي للصندوق، أمس، يعود هذا النمو الإيجابي لصافي الدخل بنسبة 14.2 بالمائة عن الربع الثالث من العام الماضي، نتيجة الدخل المتحقق من محفظة السندات بواقع 402 مليون دينار، ومن محفظة الأسهم بواقع 157 مليون دينار، ومن محفظة أدوات السوق النقدي بواقع 111 مليون دينار، إلى جانب العوائد الأخرى المتحققة ومنها عوائد محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وفيما يتعلق بتوزيع المحافظ الاستثمارية، فقد توزعت بشكل رئيسي على محفظة السندات بنسبة 56.8 بالمائة من إجمالي المحفظة، تليها محفظة أدوات السوق النقدي بنسبة 16 بالمائة، ومحفظة الأسهم بنسبة 14.6 بالمائة، ومحفظة الاستثمارات العقارية بنسبة 5.6 بالمائة، ومحفظة القروض بنسبة 3.4 بالمائة، ومحفظة الاستثمارات السياحية بنسبة 2 بالمائة.
وبلغ حجم محفظة الأسهم حوالي 2.3 مليار دينار نهاية الربع الثالث من العام الحالي، كما بلغت قيمة استثمارات الصندوق في بورصة عمان حوالي 2.1 مليار دينار، والتي تمثل حوالي 12.5 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة كما في نهاية 30/9/2024، وتتوزع هذه المساهمات على قطاعات البنوك، الصناعة، الخدمات والتأمين.
أما في القطاع السياحي، فتعمل الشركة الوطنية للتنمية السياحية (المملوكة بالكامل)، على استكمال تحديث فندق كراون بلازا – البترا، والذي وصلت نسبة إنجاز الأعمال فيه الى 97 بالمائة.
كما تقوم شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية، بالتوسع في المساحات المزروعة واستمرار إنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح والبطاطا التصنيعية وغيرها من المحاصيل الحقلية، إضافة إلى عقد شراكات جديدة لإيصال منتوجاتها للأسواق الخليجية.
وأكد كناكرية استمرار الجهود المؤسسية للصندوق لتعزيز منعة المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعظيم قيمة الاستثمارات الحالية، والدخول في استثمارات جديدة في قطاعات عدة، مع سعي الصندوق الدائم لإبراز الأثر التنموي المستدام لتلك الاستثمارات، ولا سيما التي يتم توجيهها للمحافظات، وأثر ذلك على تطوير البنية التحتية في تلك المحافظات، وتوفير فرص عمل نوعية، وتحسين مستوى الخدمات.

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