15.7 مليار دينار موجودات صندوق الضمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد - أعلن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، عن تحقيق الصندوق صافي دخل
بلغ 697.6 مليون دينار نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 610.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ونتيجة لتحقيق هذه الأرباح، إضافة إلى تحويلات الفوائض التأمينية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي بلغت نحو 213 مليون دينار، والأخذ بعين الاعتبار التقييم الدوري
لمحفظة الأسهم الاستراتيجية، ارتفعت موجودات الصندوق بقيمة نحو 900 مليون دينار، لتصل إلى 15.7 مليار دينار كما في نهاية 30/9/2024، مقارنة بـ 14.8 مليار دينار بداية العام الحالي، وبنسبة نمو بلغت 6.1 بالمائة.
وبحسب بيان صحفي للصندوق، أمس، يعود هذا النمو الإيجابي لصافي الدخل بنسبة 14.2 بالمائة عن الربع الثالث من العام الماضي، نتيجة الدخل المتحقق من محفظة السندات بواقع 402 مليون دينار، ومن محفظة الأسهم بواقع 157 مليون دينار، ومن محفظة أدوات السوق النقدي بواقع 111 مليون دينار، إلى جانب العوائد الأخرى المتحققة ومنها عوائد محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وفيما يتعلق بتوزيع المحافظ الاستثمارية، فقد توزعت بشكل رئيسي على محفظة السندات بنسبة 56.8 بالمائة من إجمالي المحفظة، تليها محفظة أدوات السوق النقدي بنسبة 16 بالمائة، ومحفظة الأسهم بنسبة 14.6 بالمائة، ومحفظة الاستثمارات العقارية بنسبة 5.6 بالمائة، ومحفظة القروض بنسبة 3.4 بالمائة، ومحفظة الاستثمارات السياحية بنسبة 2 بالمائة.
وبلغ حجم محفظة الأسهم حوالي 2.3 مليار دينار نهاية الربع الثالث من العام الحالي، كما بلغت قيمة استثمارات الصندوق في بورصة عمان حوالي 2.1 مليار دينار، والتي تمثل حوالي 12.5 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة كما في نهاية 30/9/2024، وتتوزع هذه المساهمات على قطاعات البنوك، الصناعة، الخدمات والتأمين.
أما في القطاع السياحي، فتعمل الشركة الوطنية للتنمية السياحية (المملوكة بالكامل)، على استكمال تحديث فندق كراون بلازا – البترا، والذي وصلت نسبة إنجاز الأعمال فيه الى 97 بالمائة.
كما تقوم شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية، بالتوسع في المساحات المزروعة واستمرار إنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح والبطاطا التصنيعية وغيرها من المحاصيل الحقلية، إضافة إلى عقد شراكات جديدة لإيصال منتوجاتها للأسواق الخليجية.
وأكد كناكرية استمرار الجهود المؤسسية للصندوق لتعزيز منعة المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعظيم قيمة الاستثمارات الحالية، والدخول في استثمارات جديدة في قطاعات عدة، مع سعي الصندوق الدائم لإبراز الأثر التنموي المستدام لتلك الاستثمارات، ولا سيما التي يتم توجيهها للمحافظات، وأثر ذلك على تطوير البنية التحتية في تلك المحافظات، وتوفير فرص عمل نوعية، وتحسين مستوى الخدمات.
MENAFN28102024000072011014ID1108825960
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.