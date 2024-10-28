حوكمة تقنية المعلومات.. الطريق إلى تحقيق التميز في المؤسسات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
م. فادي سوداح*
عمان-يعيش العالم اليوم ثورة رقمية هائلة، حيث أصبحت البيانات والأنظمة الإلكترونية ضرورية لعمل جميع المنظمات، بدءًا من الشركات الكبرى وصولاً إلى المؤسسات الحكومية. ومع ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا، برزت الحاجة إلى آليات تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات والأنظمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وتقليل المخاطر المحتملة. وهنا يأتي دور حوكمة تقنية المعلومات، التي أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التميز المؤسسي في العصر الرقمي.
حوكمة تقنية المعلومات هي عملية تهدف إلى توجيه إدارة تقنية المعلومات في المؤسسات بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة. وتشمل الحوكمة سلسلة من السياسات والإجراءات التي تضمن أن الأنظمة التقنية تعمل بكفاءة وفعالية، مع تحقيق التحكم المطلوب وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا. ومن خلال الحوكمة، يتم التأكد من أن قرارات تقنية المعلومات تُتخذ بطريقة متوافقة مع استراتيجيات المؤسسة، وأن يتم تنفيذها بناءً على أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مثل إطار COBIT وITIL و ISO/IEC 38500 .
إن أهمية حوكمة تقنية المعلومات لا تقتصر على تحسين الأداء المؤسسي، بل تشمل أيضًا تعزيز الرقابة والإشراف وضمان الامتثال للمعايير الدولية. فهي تضمن استخدام التكنولوجيا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وتحسين الكفاءة التشغيلية، كما تحدد المخاطر المحتملة المرتبطة بالتقنية وتضع الآليات المناسبة لإدارتها، وتوفر تقارير وتحليلات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات المستنيرة من قبل الإدارة العليا، بالإضافة إلى ضمان التزام المؤسسات بالقوانين والتشريعات مثل لوائح حماية البيانات.
على سبيل المثال، ولإيضاح مدى تطبيق حوكمة تقنية المعلومات على أرض الواقع، يمكن طرح بعض الأسئلة التي تساعد المؤسسات على تقييم نضج حوكمة تقنية المعلومات لديها. (1) إلى أي مدى يوجد لدى المؤسسة إطار عمل للحوكمة يضع إرشادات واضحة لإدارة الخدمات السحابية والخدمات الداخلية؟ تتنوع مراحل وجود إطار عمل للحوكمة في المؤسسة؛ فبعض المؤسسات لا تمتلك إطار عمل ولا تعتبر السحابة كخيار لاستضافة الخدمات أو التطبيقات. بينما تتخذ بعضها الآخر قراراتها لكل حالة على حدة دون وجود إطار موحد، في حين تعمل مؤسسات أخرى على تطوير إطار حوكمة يشمل قرارات الاستضافة السحابية أو المحلية. أما المؤسسات الأكثر تطورًا، فتمتلك إطار عمل قوي للحوكمة يمكّنها من اتخاذ قرارات مستندة إلى معايير واضحة، ويتم مراجعة هذا الإطار بانتظام لتحسينه. (2) إلى أي مدى تتواجد عمليات رسمية تصف كيفية تنفيذ وظائف حوكمة البنية المؤسسية (Enterprise Architecture EA) خلال عملية اتخاذ القرارات التقنية ودورة حياة تنفيذ المشروع؟ تتفاوت عمليات حوكمة البنية المؤسسية في المؤسسة من غياب العمليات الرسمية، التي قد تعيق التنفيذ الفعّال للحوكمة، إلى وجود حوكمة البنية المؤسسية كوظيفة منفصلة تعتمد على "Gate Review" في المشاريع، دون دمج كامل مع عملية اتخاذ القرارات. في المؤسسات الأكثر نضجًا، تصبح الحوكمة جزءًا من النموذج اليومي، حيث يتم دمجها بالكامل وتتم مراجعة مخرجاتها بانتظام بناءً على التغذية
الراجعة من وحدات العمل.
تستخدم المؤسسة عدة أطر لضمان حوكمة تقنية المعلومات بفعالية، مثل إطار COBIT الذي يركز على مواءمة التقنية مع الأهداف الإستراتيجية وتقديم أدوات لإدارة المخاطر، وإطار ITIL الذي يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل التكاليف من خلال تحسين خدمات تقنية المعلومات، بالإضافة إلى إطار ISO/IEC 38500 الذي يوفر مبادئ توجيهية لاستخدام وإدارة أنظمة المعلومات بما يتماشى مع احتياجات المؤسسة. على الرغم من الفوائد الكبيرة التي تقدمها حوكمة تقنية المعلومات، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المؤسسات عند تطبيقها، مثل مقاومة التغيير التي قد تؤدي إلى صعوبة في تكيف الموظفين مع السياسات والإجراءات الجديدة، ونقص الموارد البشرية المؤهلة التي تتطلب موظفين ذوي خبرة في إدارة الأنظمة التقنية، بالإضافة إلى التكلفة العالية التي تستلزم استثمارات كبيرة في التدريب، التكنولوجيا، واستشارات الخبراء.
مع تسارع التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم، أصبحت حوكمة تقنية المعلومات أكثر أهمية من أي وقت مضى. إن القدرة على إدارة التكنولوجيا بشكل فعال ستحدد نجاح المؤسسات في المستقبل. المؤسسات التي ستتمكن من تحقيق التوافق بين التكنولوجيا والأهداف الإستراتيجية ستصبح قادرة على المنافسة بشكل أفضل في السوق المتغير. ختامًا، فإن تطبيق حوكمة تقنية المعلومات ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة تفرضها التحديات الرقمية المتزايدة. تحقيق التميز المؤسسي يعتمد على إدارة تقنية المعلومات بشكل حكيم، وهذا ما توفره الحوكمة.
* خبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
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