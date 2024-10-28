قادري: إستراتيجية المحيكات تسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان- قال ممثل
قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن م. إيهاب قادري: "إن "الاستراتيجية الوطنية للقطاع التي تم اعتمادها مؤخرا، للأعوام (2024-2026)، تتضمن تحقيق أربعة أهداف رئيسية من أجل تنويع وزيادة الصادرات وتعزيز سلاسل القيمةـ ليصبح الأردن مركزاً عالميا في هذا المجال".
وهذه الاستراتجية الوطنية تم إعدادها بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تحت مظلة السياسة الصناعية التي تهدف إلى إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية، توفير فرص عمل شاملة للأردنيين وتحول أسرع نحو الإنتاج المستدام.
وبين قادري في تصريح لـ"الغد"، أن الهدف الرئيسي الأول للاستراتيجية يتمثل في رفع القيمة المضافة، من خلال تعزيز مشاريع التكامل الرأسي والأفقي ضمن سلاسل التوريد، ودعم الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار في تطوير الألبسة.
في حين، أن الهدف الثاني يركز على تطوير مهارات العاملين في القطاع ودعم التوظيف، من خلال الاستثمار في التأهيل والتدريب، توسعة برامج التدريب المهني، وتحديث برامج التدريب الصناعية والمهنية والمهارات التي تخدم المتطبات الحديثة في قطاع المنسوجات وتوسعة نطاقها، ليشمل عدد أكبر ويغطي المناطق كافة.
ولفت قادري، إلى أن الهدف الثالث يركز على زيادة الحصة السوقية للصناعة الوطنية محلياً، من خلال الحملات التسويقية والتجارة الالكترونية، وتوفير روابط بين الشركات العاملة الصغيرة والكبيرة (دمج الشركات الصغيرة)، دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المشاركة في المعارض السنوية وتخصيص جزء من العطاءات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب قادري، يتضمن الهدف الرابع للاستراتيجية تعزيز تنافسية الصادرات؛ من خلال الدراسات الميدانية والسوقية للأسواق الواعدة، السعي لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في التسويق، البيع والإنتاج، برامج التوعية للشركات والمصانع حول متطلبات / مواصفات التصدير الأسواق العالمية، إدخال الممارسات المستدامة في التصنيع، التنويع في الموديلات، الاعتماد على الطاقة المتجددة ورفع القدرات التسويقية والترويج.
وقال: "استراتيجية المحيكات جاءت شاملة للقطاع بما تتماشى مع التوجه العالمي، وتنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي، بأن يصبح الأردن مركزاً لصناعة النسيج والمحيكات ذات الجودة العالية على مستوى العالم، حيث تعد بمثابة خريطة طريق للوصول إلى ذلك".
وأكد أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير بيئة عمل منافسة تراعي المعايير البيئية المتوافقة مع التكنولوجيا، من خلال وضع معايير عالمية في الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية على المستوى الدولي، وبما يمنح أهمية كبيرة لصناعة المحيكات بما تقدمه من فُرص لتشجيع توظيف المواهِب المحلية، واستقطاب الاستثمارات وتحسين الإنتاجية وتنافسية التكلفة في القطاع.
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