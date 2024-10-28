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قادري: إستراتيجية المحيكات تسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية

10/28/2024 2:37:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان- قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن م. إيهاب قادري: "إن "الاستراتيجية الوطنية للقطاع التي تم اعتمادها مؤخرا، للأعوام (2024-2026)، تتضمن تحقيق أربعة أهداف رئيسية من أجل تنويع وزيادة الصادرات وتعزيز سلاسل القيمةـ ليصبح الأردن مركزاً عالميا في هذا المجال".
وهذه الاستراتجية الوطنية تم إعدادها بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تحت مظلة السياسة الصناعية التي تهدف إلى إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية، توفير فرص عمل شاملة للأردنيين وتحول أسرع نحو الإنتاج المستدام.
وبين قادري في تصريح لـ"الغد"، أن الهدف الرئيسي الأول للاستراتيجية يتمثل في رفع القيمة المضافة، من خلال تعزيز مشاريع التكامل الرأسي والأفقي ضمن سلاسل التوريد، ودعم الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار في تطوير الألبسة.
في حين، أن الهدف الثاني يركز على تطوير مهارات العاملين في القطاع ودعم التوظيف، من خلال الاستثمار في التأهيل والتدريب، توسعة برامج التدريب المهني، وتحديث برامج التدريب الصناعية والمهنية والمهارات التي تخدم المتطبات الحديثة في قطاع المنسوجات وتوسعة نطاقها، ليشمل عدد أكبر ويغطي المناطق كافة.
ولفت قادري، إلى أن الهدف الثالث يركز على زيادة الحصة السوقية للصناعة الوطنية محلياً، من خلال الحملات التسويقية والتجارة الالكترونية، وتوفير روابط بين الشركات العاملة الصغيرة والكبيرة (دمج الشركات الصغيرة)، دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المشاركة في المعارض السنوية وتخصيص جزء من العطاءات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب قادري، يتضمن الهدف الرابع للاستراتيجية تعزيز تنافسية الصادرات؛ من خلال الدراسات الميدانية والسوقية للأسواق الواعدة، السعي لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في التسويق، البيع والإنتاج، برامج التوعية للشركات والمصانع حول متطلبات / مواصفات التصدير الأسواق العالمية، إدخال الممارسات المستدامة في التصنيع، التنويع في الموديلات، الاعتماد على الطاقة المتجددة ورفع القدرات التسويقية والترويج.
وقال: "استراتيجية المحيكات جاءت شاملة للقطاع بما تتماشى مع التوجه العالمي، وتنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي، بأن يصبح الأردن مركزاً لصناعة النسيج والمحيكات ذات الجودة العالية على مستوى العالم، حيث تعد بمثابة خريطة طريق للوصول إلى ذلك".
وأكد أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير بيئة عمل منافسة تراعي المعايير البيئية المتوافقة مع التكنولوجيا، من خلال وضع معايير عالمية في الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية على المستوى الدولي، وبما يمنح أهمية كبيرة لصناعة المحيكات بما تقدمه من فُرص لتشجيع توظيف المواهِب المحلية، واستقطاب الاستثمارات وتحسين الإنتاجية وتنافسية التكلفة في القطاع.

MENAFN28102024000072011014ID1108825958

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