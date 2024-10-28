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مؤشر البورصة ينخفض %0.21

10/28/2024 2:37:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2400.34 نقطة، بانخفاض نسبته 0.21 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2.035 عقد.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 22 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة %0.32، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.24 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.01 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، التأمين، الخدمات التعليمية، العقارات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأغذية والمشروبات، النقل 0.91 %، %0.89، 0.66 %، %0.42، %0.12، 0.11 %، 0.07 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الكيماوية، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، التكنولوجيا والاتصالات، البنوك، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التجارية %2.32، %0.72، %0.70، %0.69، %0.61، 0.38 %، 0.30 %، %0.09، %0.04 على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة %5.00، مجموعة الخليج للتأمين - الأردن بنسبة %4.73، التأمين الإسلامية بنسبة %3.70، التجمعات للمشاريع السياحية بنسبة 3.57 %، والسنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة) بنسبة 2.99 %.

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