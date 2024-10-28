مؤشر البورصة ينخفض %0.21

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2400.34 نقطة، بانخفاض نسبته 0.21 %.
وبلغ حجم التداول
الإجمالي حوالي 4.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2.035 عقد.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 22 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة %0.32، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.24 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.01 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، التأمين، الخدمات التعليمية، العقارات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأغذية والمشروبات، النقل 0.91 %، %0.89، 0.66 %، %0.42، %0.12، 0.11 %، 0.07 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الكيماوية، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، التكنولوجيا والاتصالات، البنوك، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التجارية %2.32، %0.72، %0.70، %0.69، %0.61، 0.38 %، 0.30 %، %0.09، %0.04 على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة %5.00، مجموعة الخليج للتأمين - الأردن بنسبة %4.73، التأمين الإسلامية بنسبة %3.70، التجمعات للمشاريع السياحية بنسبة 3.57 %، والسنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة) بنسبة 2.99 %.
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