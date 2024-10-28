ضبط النفقات الحكومية لتحقيق التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

عمان - فيما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام المقبل وتسجيله تعافيا متسارعا بـ2.9 %، أكد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الوطني يتوفر على المقومات كافة، التي تتيح له أن يحقق معدل النمو المتوقع وأكثر، في ظل حالة الاستقرار الشامل التي يتمتع بها اقتصاديا ونقديا وسياسيا واجتماعيا، عدا عن مقومات القطاع الزراعي والصناعي ذي الفرص التصديرية والقيمة المضافة العالية.

وشدد هؤلاء الخبراء لـ"الغد"، على أن توقعات صندوق النقد الدولي تبنى على معطيات وأرقام واضحة وحقيقية وليس اجتهادية، وهي منطقية جدا في حالة الأردن بناء على المسار الإصلاحي، الذي يسير عليه الاقتصاد المحلي منذ نحو عامين.

ولفت الخبراء إلى أن الاقتصاد المحلي تمكن من استيعاب الصدمات الخارجية التي خلفتها حرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل على أهلنا في غزة والضفة الغربية والأشقاء اللبنانيين، وتمكن من تقليل آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، عدا عن ارتفاع حجم الاحتياطيات النقدية في البنك المركزي إلى مستويات اقتصادية ، مما يبعث على التفاؤل في أن يكون أداء الاقتصاد الوطني في العام المقبل، أفضل بكثير من العام الحالي.

وبغية الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي وتعزيزها، دعا الخبراء إلى ضرورة السيطرة على النفقات الحكومية، إضافة إلى زيادة حجم مخصصات الإنفاق الرأسمالي في موازنة العام المقبل، إلى جانب أهمية استحداث صناديق مشتركة مع القطاع الخاص لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من العدوان الإسرائيلي على غزة كالقطاع السياحي، إلى جانب تخفيض نسب الضرائب على القطاعات الواعدة.

وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد الأردن في نهاية العام المقبل، ليصل إلى 2.9 %، صعودا من مستوى نمو 2.4 % متوقعا للعام الحالي.

وتوقع الصندوق، في تقرير حول توقعات الاقتصاد العالمي للعامين الحالي والمقبل أصدره مؤخرا، أن يستقر معدل التضخم محليا خلال العام الحالي عند نسبة 2.1 % على أن يرتفع إلى 2.4 % في العام المقبل مع استمراره أقل من المتوسط العالمي.

وقال مدير عام جمعية البنوك الأردنية الأسبق، مفلح عقل: "إن توقعات صندوق النقد الدولي لتسارع النمو الاقتصادي الأردني خلال العام المقبل، منطقية جدا بناء على المسار الإصلاحي الذي يسير عليه الاقتصاد المحلي منذ نحو عامين".

وأكد عقل لـ"الغد"، أن صندوق النقد عادة ما يبني توقعاته على معطيات وأرقام واضحة وحقيقية وليست اجتهادية، كما أن فريق خبراء الصندوق اختتم منذ وقت قريب زيارة تقييمية لبرامجه القائمة مع الأردن، ما يعني أن لديه صورة دقيقة وشاملة عن واقع الاقتصاد الأردني ما يكسب توقعاته مصداقية.

ولفت عقل إلى أن تأكيد الحكومة الجديدة التزامها في المضي في برنامج التحديث الاقتصادي وتحقيق مبادراته، إضافة إلى استمرار ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي، يبعث على التفاؤل في أن الاقتصاد الوطني قادر على تحقيق معدل النمو المتوقع وأكثر من ذلك.

يشار إلى أن البنك المركزي الأردني كشف مؤخرا، عن ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد عند 20.239 مليار دولار حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

وأوضح عقل أن لارتفاع النمو الاقتصادي آثار إيجابية على المواطنين ومنها زيادة فرص العمل عدا عن تحسين المستوى المعيشي، متوقعا في حال بلوغ معدلات النمو للعام المقبل 3 % وأكثر، أن تنخفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ.

وبهدف دفع معدلات النمو الاقتصادي المحلي نحو مزيد من النمو، طالب عقل بضرورة السيطرة على النفقات الحكومية وإصلاحها، إضافة إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعية بما يمكنها من رفع قدراتها التصديرية، علاوة على زيادة حجم مخصصات الإنفاق الرأسمالي في موازنة العام المقبل.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة لـ"الغد"، أن توقعات صندوق النقد الدولي لتسارع نمو الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، دلالة جيدة على صلابة الاقتصاد الوطني رغم الظروف الجيوسياسية المحيطة به وتأثره بتبعات العدوان المستمر على قطاع غزة.

ويرى المخامرة، أن معدلات النمو المتوقعة للعام المقبل ما تزال بعيدة عن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والمستويات التي يمكن لها أن تساهم في حل مشكلات الاقتصاد المحلي، ولا سيما البطالة والفقر، إلا أن ذلك يبقى جيدا قياسا بالأوضاع المتوترة في المنطقة.

ومن أجل الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي وتعزيزها، دعا المخامرة إلى أهمية استحداث صناديق مشتركة مع القطاع الخاص،لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من العدوان على غزة كالقطاع السياحي، إلى جانب تخفيض نسب الضرائب على القطاعات الواعدة، إضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع التصدير، ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي.

وتضاف إلى ذلك، أهمية وضع الحكومة الجديدة خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل، وتشجيع الاستثمار في المشاريع البيئية والطاقة المتجددة، والتركيز على مكافحة الفساد والشفافية في مجال عمل الحكومة.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة: "إن الاقتصاد الأردني حافظ على معدل نمو مقبول في أوقات ومراحل ضاغظة للغاية، كمرحلة ارتفاع سعر الفائدة وارتفاع أسعار المواد الغذائية واضطرابات التجاره الدولية وغيرها، كما تمكن أيضا من تحقيق انكماش يكاد يكون الأدنى في مرحلة "كورونا"، ما يعكس حجم منعته ومرونته، لذلك فإن توقع ارتفاع نموه العام المقبل وسط حالة عدم اليقين المرتفعة ممكن".

وتابع أن الاقتصاد الأردني يتوفر على المقومات التي تتيح له أن يحقق معدلات نمو تتخطى حاجز 3 %، خاصة في ظل حالة الاستقرار الشامل التي يتمتع بها اقتصاديا، نقديا، سياسيا، واجتماعيا، عدا عن مقومات القطاعين الزراعي والصناعي والفرص التصديرية والقيمة المضافة العالية.

ولفت زوانة إلى أن الاقتصاد المحلي تمكن من استيعاب الصدمات الخارجية التي خلفتها حرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل على أهلنا في غزة والضفة الغربية والأشقاء اللبنانيين، وتمكن من تقليل آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.

وطالب زوانة الحكومة، بأهمية معالجة المشاكل الداخلية للاقتصاد الأردني، وأهمها اختلال المالية العامة لتحقيق معدل نمو أفضل مما شهدناه خلال السنوات الماضية، خاصة أن السياسة النقدية المتزنة التي يسير عليها البنك المركزي حققت معدل تضخم يعتبر مثاليا، رغم كل الظروف السابقة عالميا والحالية في المنطقة، إذ يعد ذلك عنصرا إيجابيا يجب على الحكومة البناء عليه.