النعيمات والتعمري ينافسان على الجوائز الأفضل في القارة الآسيوية

يشارك نجما المنتخب الوطني يزن النعيمات وموسى التعمري على جوائز الأفضل في القارة الآسيوية، في الحفل الذي يقام يوم غد الثلاثاء في قصر السلام الكبير بجامعة (كيونغ هي) في العاصمة الكورية سيؤول .



وتم اختيار النعيمات للمنافسة على جائزتين الأولى كأفضل في القارة، و الثانية كأفضل لاعب محترف خارج القارة الآسيوية.



وجاء اختيار النجمين الأردنيين، بعد تألقهما اللافت مع المنتخب الوطني، سواء خلال بطولة كاس آسيا التي أقيمت أخيرا في قطر وحل فيها المنتخب في المركز الثاني، إلى جانب تألقهما مع المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

ويعد ترشح نجمين أردنيين لجوائز الاتحاد الآسيوي، تجسيدا للتطور الكبير الذي تشهده الكرة الأردنية التي تنافس بقوة على بلوغ مونديال 2026.



ويقام الحفل بحضور الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم و رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتين وكبار الشخصيات الكروية في القارة الآسيوية.



وسيتم خلال الحفل توزيع 21 جائزة من ضمنها جائزة أفضل لاعبة محترفة خارج القارة، والتي تم استحداثها مؤخراً ،كما سيتم الإعلان لأول مرة هذا العام عن جائزة تقدير الدولة المُضيفة لكأس آسيا، وجائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمساهمة المتميزة، اضافة الى منح جياني إنفانتينو جائزة "ماسة آسيا" تقديرا لدوره المميز في دعم مسيرة كرة القدم الآسيوية.



من جانبه، عبر رئيس الاتحاد الآسيوي عن سعادته بإقامة حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد القاري في العاصمة الكورية سيؤول، مشيدا بالتسهيلات الكبيرة التي قدمتها جمهورية كوريا لاحتضان الحفل وإظهاره بالصورة الزاهية التي تليق بكرة القدم الآسيوية وتترجم مكانة جمهورية كوريا على الخريطة الكروية.



وأشار الشيخ سلمان، وفق خبر صادر عن الاتحاد الآسيوي، إلى أن حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي يعد مناسبة هامة للاحتفاء بالمتميزين وتكريم المنجزين من أسرة كرة القدم الآسيوية في ختام موسم حافل بالبذل والعطاء من قبل منتسبي اللعبة في مختلف المجالات.



وأوضح أن عام 2023 كان حافلا بالأحداث الكروية المتميزة وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا الثامنة عشرة - قطر 2023 والتي شكلت علامة مضيئة في سجلات الكرة الآسيوية.