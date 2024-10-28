فينيسيوس ينتقد تصرفات جماهير الريال تجاه يامال خلال الكلاسيكو

انتقد فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، تصرفات بعض جماهير فريقه تجاه لامين يامال لاعب برشلونة خلال الكلاسيكو، التي انتهت بفوز برشلونة برباعية نظيفة. وعبر فينيسيوس عبر حسابه على موقع "إكس" عن أسفه لهذه الهتافات العنصرية، مؤكدًا أن هذه التصرفات لا مكان لها في المجتمع، وأعرب عن دعمه للاعبي برشلونة، لامين يامال، أنسو فاتي، ورافينيا.

بيان رسمي من يخص لامين يامال



من جانبه، أعلن نادي ريال مدريد فتح تحقيق في تلك الإهانات، مع التزامه باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتورطين. كما أدانت رابطة الدوري الإسباني هذه السلوكيات العنصرية، مشيرة إلى أنها ستعرض القضية على وحدة جرائم الكراهية، وستُحيلها إلى المدعي العام للجرائم المختصة. وكالات