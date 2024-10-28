فينيسيوس ينتقد تصرفات جماهير الريال تجاه يامال خلال الكلاسيكو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتقد فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، تصرفات بعض جماهير فريقه تجاه لامين يامال لاعب برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو، التي انتهت بفوز برشلونة برباعية نظيفة. وعبر فينيسيوس عبر حسابه على موقع "إكس" عن أسفه لهذه الهتافات العنصرية، مؤكدًا أن هذه التصرفات لا مكان لها في المجتمع، وأعرب عن دعمه للاعبي برشلونة، لامين يامال، أنسو فاتي، ورافينيا.
بيان رسمي من ريال مدريد يخص لامين يامال
من جانبه، أعلن نادي ريال مدريد فتح تحقيق في تلك الإهانات، مع التزامه باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتورطين. كما أدانت رابطة الدوري الإسباني هذه السلوكيات العنصرية، مشيرة إلى أنها ستعرض القضية على وحدة جرائم الكراهية، وستُحيلها إلى المدعي العام للجرائم المختصة. وكالات
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