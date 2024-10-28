زوجة تشافي تثير التكهنات حول وجهته المستقبلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تسببت زوجة تشافي هرنانديز، نوريا كونيرا، بنشوء تكهنات حول ارتباطه بتدريب فريق مانشستر يونايتد، خلال الموسم الحالي.
تشافي: لقد تم استهدافي عدة مرات في عدة مواقف
حصل ذلك بعد قيام الزوجة بنشر صورة لتشافي مع نجله وهو يرتدي قميص مانشستر يونايتد.
وكانت سابقا قد اشارت التقارير انه في حال قرر يوناتيد التخلي عن خدمات المدرب الحالي ايريك تن هاغ فإن المرشح الابرز لخلافته سيكون تشافي.
يذكر أن إدارة برشلونة بقيادة خوان لابورتا قررت إقالة تشافي من تدريب الفريق في نهاية الموسم الماضي، والتعاقد مع الألماني هانز فليك الذي حقق فوزا كبيرا في الكلاسيكو على ريال مدريد. وكالات
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