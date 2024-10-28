زوجة تشافي تثير التكهنات حول وجهته المستقبلية

تسببت زوجة تشافي هرنانديز، نوريا كونيرا، بنشوء تكهنات حول ارتباطه بتدريب فريق مانشستر يونايتد، خلال الموسم الحالي.

تشافي: لقد تم استهدافي عدة مرات في عدة مواقف

حصل ذلك بعد قيام الزوجة بنشر صورة لتشافي مع نجله وهو يرتدي قميص مانشستر يونايتد.



وكانت سابقا قد اشارت التقارير انه في حال قرر يوناتيد التخلي عن خدمات المدرب الحالي ايريك تن هاغ فإن المرشح الابرز لخلافته سيكون تشافي.



يذكر أن إدارة برشلونة بقيادة خوان لابورتا قررت إقالة تشافي من تدريب الفريق في نهاية الموسم الماضي، والتعاقد مع الألماني هانز فليك الذي حقق فوزا كبيرا في الكلاسيكو على ريال مدريد. وكالات