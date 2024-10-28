مانشستر يونايتد يطرد تين هاج

قرر نادي مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، إقالة الهولندي إريك تين هاج، من تدريب الشياطين الحمر.



وقال اليونايتد في بيان رسمي "إريك تين هاج غادر منصبه كمدير فني للفريق الأول".



وأضاف "تولى تين هاج، هذا المنصب في أبريل/نيسان 2022، وقاد النادي لتحقيق بطولتين محليتين، حيث فاز بكأس كاراباو في 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2024".





وتابع "نحن ممتنون لإريك تين هاج، على كل ما قدمه خلال فترة عمله معنا، ونتمنى له التوفيق في المستقبل".



ونوه البيان "سيتولى رود فان نيستلروي قيادة الفريق كمدرب مؤقت، بدعم من طاقم التدريب الحالي، بينما يتم البحث عن مدرب دائم".



وكان إريك تين هاج يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2026.



يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 11 نقطة فقط، ويفصله 7 نقاط فقط عن مراكز الهبوط. كووورة

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