صدمة الكرة الذهبية تضرب فينيسيوس.. غضب في مدريد

قبل ساعات من إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول، تصدرت أنباء صادمة حول الفائز بالجائزة الشهيرة العناوين وأزعجت نادي الإسباني.



ووفقا للصحفي الإيطالي المختص فابريتسيو رومانو، فأن الجائزة قررت "تجاهل" النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مما أغضب اللاعب وإدارة ريال مدريد.



وقال رومانو إن فينيسيوس جونيور لن يسافر إلى باريس ليلة الاثنين، لحضور حفل الكرة الذهبية، كما قرر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عدم السفر أيضا، بالرغم من الدعوة الموجهة له.



وتشير كل العلامات إلى أن الفائز بالجائزة هذه السنة سيكون النجم الإسباني رودري، الذي حقق بطولة كأس أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.



وأثارت الأنباء فورا غضب جماهير ريال مدريد، وهو ما بدى ظاهرا على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقدم فينيسيوس موسما استثنائيا، حيث قاد فريقه ريال مدريد للقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.