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سلوت راض عن التعادل.. وأرتيتا مسرور بمرونة آرسنال بعد الإصابات

10/28/2024 2:37:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أبدى مدرب ليفربول أرني سلوت، رضاه عن أداء فريقه خلال تعادله 2-2 مع مضيفه آرسنال أول من أمس، في قمة مباريات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وانتهى الشوط الأول بتقدم آرسنال 2-1، وأحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الشوط الثاني، ليرتفع رصيد "الريدز" إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر.
وقال سلوت في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "بعد تأخرنا بهدفين، كنت سعيدا بأننا نستطيع العودة إلى المباراة خصوصا مع يوم أقل للتعافي".
وأضاف المدرب الهولندي: "يسعدني أن نقدم أداء أقوى في الشوط الثاني عن الأول. لقد أتيت إلى هنا للفوز، ولكن ربما كان التعادل نتيجة جيدة خصوصا بعد ما حدث في الشوط الأول".
وأوضح سلوت، "كما تعلمون، فإنهم يمتلكون العديد من اللاعبين ذوي الجودة، وربما نواجه لحظات صعبة في المباراة".
وتابع: "كنت سعيدا بتسجيل هدف من ركلة ثابتة. كنا في حاجة لذلك لأننا فقدنا السيطرة على اللقاء ولم تتح لنا الكثير من الفرص من اللعب المفتوح. لقد استحقوا التقدم في الشوط الأول. لكن الطريقة التي ظهرنا بها في الشوط الثاني كانت مثيرة للإعجاب".
من جهته، أكد قائد ليفربول فيرجيل فان دايك، أن فريقه يتقبل التعادل، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إنه مكان صعب للغاية. لقد بنوا فريقًا قويًا وجعلوا الأمر صعبًا على الجميع. العودة بالنتيجة مرتين أمر جيد، نتقبل النقطة ونمضي قدما".
وعن هدفه قال فان دايك: "إنهم أقوياء جدًا في الكرات الثابتة وأعتقد أنه عندما راقبني بارتي، نظر إلي فقط. كانت لمسة جيدة من لوتشو. أحاول فقط أن أكون مهمًا في كل كرة ثابتة نحصل عليها، وألا أستقبل أهدافًا كما حدث معنا، لذا، فهذا أمر مخيب للآمال للغاية".
وأضاف: "تلعب هنا في لندن، لديهم جماهير خلفهم وقد خلقوا بعض الزخم. يجب أن تكون مستعدًا للقتال لأنك ستواجه بعض اللحظات الصعبة".
وسئل فان دايك عما هو جديد بخصوص عقده الذي ينتهي مع ليفربول بنهاية الومسم الحالي، فأجاب: "أنا هادئ جدًا. دعونا نرى ما سيحدث بحلول نهاية الموسم. أنا أستمتع بكرة القدم، جسديًا وعقليًا. استمر في الاستمتاع باللعبة لأنها لعبة جميلة".
في الجانب الآخر، أشاد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، بالطاقة التي تحلى بها فريقه، بعد أن تغلب على الإصابات والتغييرات الاضطرارية.
ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي.
واضطر أرتيتا، الذي افتقد بالفعل خدمات ويليام ساليبا بسبب الإيقاف وريكاردو كالافيوري بداعي الإصابة، لإجراء المزيد من التغييرات في خط دفاعه، عندما خرج جابرييل بسبب الإصابة، وكان لزاما عليه استبدال يورين تيمبر أيضا.
لكن رباعي دفاع آرسنال، الذي شارك معا للمرة الأولى، تصدى لهجوم ليفربول الذي لم يحصل إلا على فرصة واحدة فقط في الشوط الثاني، استغلها المصري محمد صلاح ليمنح الضيوف التعادل.
وقال أرتيتا بعد المباراة: "أعتقد أن الأداء بشكل عام مع كل الظروف التي مررنا بها كان إيجابيا للغاية، هناك الكثير من الأشياء الرائعة، ولكن من المخيب للآمال عدم الفوز لأنني اعتقدت أننا كنا الفريق الأفضل".
وأضاف المدرب الإسباني: "لقد سيطرنا على المباراة بشكل كبير، وحصلنا على فرص عدة للتسجيل، ولم يتهدد مرمانا بأي شيء حقا، حيث سجل ليفربول هدفيه من الفرصتين الوحيدتين اللتين سنحتا له".
وشدد أرتيتا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لآرسنال على أنه: "مع كل ما مررنا به في الأسابيع القليلة الماضية، ومع كل الإصابات والمواقف التي واجهناها، كان الفريق استثنائيًا".
وأوضح: "الطاقة التي صنعناها، والطريقة التي سيطرنا بها على اللقاء أمام متصدر الترتيب، كل هذا يقول الكثير عن مدى رغبتنا في تحقيق نتيجة إيجابية وكذلك الجودة التي نمتلكها".
وأبدى أرتيتا سعادته أيضا برؤية مواطنه ميكيل ميرينو يسجل هدفه الأول لآرسنال، في مباراته الثانية فقط في الدوري الإنجليزي، مع الفريق الذي انضم لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وصرح آرتيتا: "أعتقد أنه كان إيجابيًا للغاية. يمكنك أن ترى أنه دخل في إيقاع اللعب، وفهم ما لديه، وفي مباراة كبيرة مثل هذه، كان على قدر المسؤولية. لقد قدمنا عرضا رائعا اليوم".
أما نجم آرسنال بوكايو ساكا، فتحسر على فقدان الفوز على ليفربول، وقال ساكا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أشعر بخيبة أمل، وليفربول يستحق الإشادة، نشعر وكأننا لم نظهر أفضل ما لدينا لمدة 45 دقيقة".
وأضاف: "في الشوط الأول أظهرنا قدراتنا، ولم نمنحهم أي شيء وسجلوا من ركلة ثابتة. لا أستطيع أن أفكر في فرصة أخرى سنحت لهم. في الشوط الثاني لم نكن في أفضل حالاتنا".
وتابع: "كان لديهم المزيد من الزخم، وفازوا بمزيد من المواجهات الثنائية، واحتفظوا بالكرة لفترة أطول، وبطبيعة الحال، فإن الزخم تحول إليهم وكان علينا أن ندافع".
وعن إصابة زميله المدافع جابرييل ماجالهاييس وخروجه من الملعب، قال ساكا: "إنه لاعب كبير بالنسبة لنا ولكن هذا ليس عذرًا. يتعين علينا التكيف وبذل قصارى جهدنا أياً من كان على أرض الملعب".
ولم يخف ساكا رضاه عن عودته لهز الشباك بعد غياب بسبب الإصابة قائلا: "حاولت أن أجعل حارس المرمى يخمن. أعتقد أنها كانت نهاية رائعة. أشعر أنني بحالة جيدة. اعتقدت أنني أستطيع إنهاء المباراة ولكن المدرب أخرجني". -(وكالات).

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