سلوت راض عن التعادل.. وأرتيتا مسرور بمرونة آرسنال بعد الإصابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أبدى مدرب ليفربول أرني سلوت، رضاه عن أداء فريقه خلال تعادله 2-2 مع مضيفه آرسنال أول من أمس، في قمة مباريات
المرحلة التاسعة لبطولة الدوري
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وانتهى الشوط الأول بتقدم آرسنال 2-1، وأحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الشوط الثاني، ليرتفع رصيد "الريدز" إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر.
وقال سلوت في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "بعد تأخرنا بهدفين، كنت سعيدا بأننا نستطيع العودة إلى المباراة خصوصا مع يوم أقل للتعافي".
وأضاف المدرب الهولندي: "يسعدني أن نقدم أداء أقوى في الشوط الثاني عن الأول. لقد أتيت إلى هنا للفوز، ولكن ربما كان التعادل نتيجة جيدة خصوصا بعد ما حدث في الشوط الأول".
وأوضح سلوت، "كما تعلمون، فإنهم يمتلكون العديد من اللاعبين ذوي الجودة، وربما نواجه لحظات صعبة في المباراة".
وتابع: "كنت سعيدا بتسجيل هدف من ركلة ثابتة. كنا في حاجة لذلك لأننا فقدنا السيطرة على اللقاء ولم تتح لنا الكثير من الفرص من اللعب المفتوح. لقد استحقوا التقدم في الشوط الأول. لكن الطريقة التي ظهرنا بها في الشوط الثاني كانت مثيرة للإعجاب".
من جهته، أكد قائد ليفربول فيرجيل فان دايك، أن فريقه يتقبل التعادل، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إنه مكان صعب للغاية. لقد بنوا فريقًا قويًا وجعلوا الأمر صعبًا على الجميع. العودة بالنتيجة مرتين أمر جيد، نتقبل النقطة ونمضي قدما".
وعن هدفه قال فان دايك: "إنهم أقوياء جدًا في الكرات الثابتة وأعتقد أنه عندما راقبني بارتي، نظر إلي فقط. كانت لمسة جيدة من لوتشو. أحاول فقط أن أكون مهمًا في كل كرة ثابتة نحصل عليها، وألا أستقبل أهدافًا كما حدث معنا، لذا، فهذا أمر مخيب للآمال للغاية".
وأضاف: "تلعب هنا في لندن، لديهم جماهير خلفهم وقد خلقوا بعض الزخم. يجب أن تكون مستعدًا للقتال لأنك ستواجه بعض اللحظات الصعبة".
وسئل فان دايك عما هو جديد بخصوص عقده الذي ينتهي مع ليفربول بنهاية الومسم الحالي، فأجاب: "أنا هادئ جدًا. دعونا نرى ما سيحدث بحلول نهاية الموسم. أنا أستمتع بكرة القدم، جسديًا وعقليًا. استمر في الاستمتاع باللعبة لأنها لعبة جميلة".
في الجانب الآخر، أشاد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، بالطاقة التي تحلى بها فريقه، بعد أن تغلب على الإصابات والتغييرات الاضطرارية.
ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي.
واضطر أرتيتا، الذي افتقد بالفعل خدمات ويليام ساليبا بسبب الإيقاف وريكاردو كالافيوري بداعي الإصابة، لإجراء المزيد من التغييرات في خط دفاعه، عندما خرج جابرييل بسبب الإصابة، وكان لزاما عليه استبدال يورين تيمبر أيضا.
لكن رباعي دفاع آرسنال، الذي شارك معا للمرة الأولى، تصدى لهجوم ليفربول الذي لم يحصل إلا على فرصة واحدة فقط في الشوط الثاني، استغلها المصري محمد صلاح ليمنح الضيوف التعادل.
وقال أرتيتا بعد المباراة: "أعتقد أن الأداء بشكل عام مع كل الظروف التي مررنا بها كان إيجابيا للغاية، هناك الكثير من الأشياء الرائعة، ولكن من المخيب للآمال عدم الفوز لأنني اعتقدت أننا كنا الفريق الأفضل".
وأضاف المدرب الإسباني: "لقد سيطرنا على المباراة بشكل كبير، وحصلنا على فرص عدة للتسجيل، ولم يتهدد مرمانا بأي شيء حقا، حيث سجل ليفربول هدفيه من الفرصتين الوحيدتين اللتين سنحتا له".
وشدد أرتيتا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لآرسنال على أنه: "مع كل ما مررنا به في الأسابيع القليلة الماضية، ومع كل الإصابات والمواقف التي واجهناها، كان الفريق استثنائيًا".
وأوضح: "الطاقة التي صنعناها، والطريقة التي سيطرنا بها على اللقاء أمام متصدر الترتيب، كل هذا يقول الكثير عن مدى رغبتنا في تحقيق نتيجة إيجابية وكذلك الجودة التي نمتلكها".
وأبدى أرتيتا سعادته أيضا برؤية مواطنه ميكيل ميرينو يسجل هدفه الأول لآرسنال، في مباراته الثانية فقط في الدوري الإنجليزي، مع الفريق الذي انضم لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وصرح آرتيتا: "أعتقد أنه كان إيجابيًا للغاية. يمكنك أن ترى أنه دخل في إيقاع اللعب، وفهم ما لديه، وفي مباراة كبيرة مثل هذه، كان على قدر المسؤولية. لقد قدمنا عرضا رائعا اليوم".
أما نجم آرسنال بوكايو ساكا، فتحسر على فقدان الفوز على ليفربول، وقال ساكا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أشعر بخيبة أمل، وليفربول يستحق الإشادة، نشعر وكأننا لم نظهر أفضل ما لدينا لمدة 45 دقيقة".
وأضاف: "في الشوط الأول أظهرنا قدراتنا، ولم نمنحهم أي شيء وسجلوا من ركلة ثابتة. لا أستطيع أن أفكر في فرصة أخرى سنحت لهم. في الشوط الثاني لم نكن في أفضل حالاتنا".
وتابع: "كان لديهم المزيد من الزخم، وفازوا بمزيد من المواجهات الثنائية، واحتفظوا بالكرة لفترة أطول، وبطبيعة الحال، فإن الزخم تحول إليهم وكان علينا أن ندافع".
وعن إصابة زميله المدافع جابرييل ماجالهاييس وخروجه من الملعب، قال ساكا: "إنه لاعب كبير بالنسبة لنا ولكن هذا ليس عذرًا. يتعين علينا التكيف وبذل قصارى جهدنا أياً من كان على أرض الملعب".
ولم يخف ساكا رضاه عن عودته لهز الشباك بعد غياب بسبب الإصابة قائلا: "حاولت أن أجعل حارس المرمى يخمن. أعتقد أنها كانت نهاية رائعة. أشعر أنني بحالة جيدة. اعتقدت أنني أستطيع إنهاء المباراة ولكن المدرب أخرجني". -(وكالات).
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