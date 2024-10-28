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مانشستر يونايتد يقرر إقالة تين هاج.. وفان نيستلروي يتولى المهمة بشكل مؤقت

10/28/2024 2:37:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - تحقق حلم جمهور مانشستر يونايتد أخيرا، عندما أعلن النادي في بيان أمس، إقالة المدرب إريك تين هاج من منصبه، بعد خسارة الفريق الجديدة أمام وست هام يونايتد 1-2 مساء الأحد، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ليس مقبولا أن يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي بعد انقضاء 9 جولات، وكان واجبا على إدارة النادي أن تتصرف في النهاية، ويبدو الآن المدرب المؤقت رود فان نيستلروي، أمام فرصة لإثبات أحقيته في تولي الدور بشكل دائم، من خلال تحسين نتائج وعروض الفريق في الأسبوعين المقبلين.
وقال يونايتد في بيان: "ترك إريك تن هاج منصبه كمدرب للفريق الأول.. عُيّن إريك في نيسان (أبريل) 2022 وقاد النادي إلى لقبين محليين، حيث فاز بكأس الرابطة العام 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2024. نحن ممتنون لإريك على كل ما فعله خلال فترة وجوده معنا ونتمنى له التوفيق في المستقبل".
وتابع: "سيتولى (الهولندي) رود فان نيستلروي مسؤولية الفريق كمدرب موقت، بدعم من فريق التدريب الحالي، بانتظار تعيين مدرب دائم".
وجاءت إقالة المدرب السابق لأياكس بعد الخسارة القاتلة التي مني بها يونايتد أول من أمس أمام مضيفه وست هام، مكتفيا بفوز واحد في آخر ثماني مباريات له في جميع المسابقات.
ويجد يونايتد نفسه في المركز الرابع عشر بعد 9 مراحل، برصيد 11 نقطة وبفارق 12 عن جاره مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر، فيما اكتفى بثلاثة تعادلات في مبارياته الثلاث الأولى في مسابقة "يوروبا ليج".
ويأمل فان نيستلروي الذي دافع عن ألوان يونايتد كلاعب بين 2001 و2006، وأحرز معه لقب كل من الدوري والكأس وكأس الرابطة مرة واحدة قبل أن يعود إليه بداية هذا الموسم كمساعد لتن هاج، أن يخرج "الشياطين الحمر" من كبوتهم خلال فترة توليه المسؤولية موقتا.
ولن يحظى ابن الـ48 عاما بالكثير من الوقت كي يعيد الروح إلى الفريق إذ إن يونايتد مدعو لمواجهة ليستر سيتي يوم غد الأربعاء في ثمن نهائي كأس الرابطة، قبل أن يستضيف تشيلسي الأحد المقبل في الدوري الممتاز.
ولم تكن إقالة تن هاج مفاجئة، إذ بدأت ترتسم الصورة منذ أوائل هذا الشهر حين رفض المالك الجديد للنادي الملياردير البريطاني جيم راتكيف ضمان مستقبل الهولندي لاعتباره أن النادي ليس "في المكان الذي من المفترض أن يكون فيه".
وبدا راتكليف متشائما في حديثه لشبكة "بي بي سي" ولم يكن كلامه مشجعا تجاه المدرب البالغ من العمر 54 عاما والذي أنهى موسمه الأول في الدوري الممتاز ثامنا في أدنى ترتيب للفريق منذ العام 1990، كما ودّع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.
وقال: "لا أريد الإجابة على هذا السؤال. أنا أحب إريك. أعتقد أنه مدرب جيد جدا، ولكن في النهاية، القرار ليس بيدي".
وأشارت تقارير صحفية إلى أن راتكليف تحدث مع الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي وبايرن ميونيخ السابق ومنتخب إنجلترا الحالي، بشأن وظيفة تدريب يونايتد خلال مراجعة الموسم الماضي، قبل أن يجدد الثقة بتن هاج ويمدد عقده لموسم إضافي بعد الفوز على مانشستر سيتي في نهائي الكأس.
وأكّد راتكليف في حديثه أن أي قرار بشأن مدرب أياكس السابق سيُتخذ بالتنسيق مع المدير الرياضي الجديد لمانشستر يونايتد دان أشوورث والرئيس التنفيذي عمر برادة، قائلا "فريق الإدارة الذي يدير مانشستر يونايتد هو الذي يجب أن يقرر كيف ندير الفريق بأفضل طريقة ممكنة من جوانب عديدة".
وأردف: "لقد كانا هنا لأسابيع قليلة تقريبا. لم يكونا هنا لفترة طويلة، لذا يحتاجان إلى تقييم الوضع واتخاذ قرارات حكيمة"، مضيفا "هدفنا واضح جدا، نريد إعادة مانشستر يونايتد إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه، ومن الواضح أنه ليس هناك حتى الآن. هذا واضح جدا".
بعد الفوز بلقبي كأس إنجلترا وكأس الرابطة، قال تن هاج إنه "واثق تماما" من الفوز بالمزيد من الألقاب، لكنه أقر أيضا أن فريقه "ما يزال بعيدا" عن أن يكون جاهزا للمنافسة على لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ الموسم الأخير للمدرب الأسكتلندي أليكس فيرجسون العام 2013.
ورحل تين هاج عن ملعب أولد ترافورد بأسوأ نهاية لمدربي يونايتد في السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى تحقيق تين هاج مع يونايتد، ثاني أقل عدد من النقاط بأول 9 جولات في البريميرليج، وذلك بعدما اكتفى بحصد 11 نقطة، وضعته في المركز الرابع عشر.
وأفادت بأن النرويجي أولي جونار سولشاير صاحب أسوأ انطلاقة في تاريخ اليونايتد، والذي حققها بموسم 2019-2020 بحصده 10 نقاط فقط بأول 9 جولات.
وجه البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، رسالة إلى تين هاج عبر حسابه على "إنستاجرام"، قال فيها: "شكرًا على كل شيء يا مدربي! أقدر الثقة واللحظات التي شاركناها معًا، وأتمنى لك كل التوفيق".
وأضاف: "حتى وإن كانت الفترة الأخيرة لم تكن جيدة من الجميع، آمل أن تظلوا محتفظين بالأشياء الجيدة التي قدمها إريك لنادينا". -(وكالات)

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