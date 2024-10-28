مانشستر يونايتد يقرر إقالة تين هاج.. وفان نيستلروي يتولى المهمة بشكل مؤقت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - تحقق حلم جمهور مانشستر يونايتد
أخيرا، عندما أعلن النادي في بيان أمس، إقالة المدرب إريك تين هاج من منصبه، بعد خسارة الفريق الجديدة أمام وست هام يونايتد 1-2 مساء الأحد، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري
الإنجليزي الممتاز.
ليس مقبولا أن يحتل مانشستر يونايتد
المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي بعد انقضاء 9 جولات، وكان واجبا على إدارة النادي أن تتصرف في النهاية، ويبدو الآن المدرب المؤقت رود فان نيستلروي، أمام فرصة لإثبات أحقيته في تولي الدور بشكل دائم، من خلال تحسين نتائج وعروض الفريق في الأسبوعين المقبلين.
وقال يونايتد في بيان: "ترك إريك تن هاج منصبه كمدرب للفريق الأول.. عُيّن إريك في نيسان (أبريل) 2022 وقاد النادي إلى لقبين محليين، حيث فاز بكأس الرابطة العام 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2024. نحن ممتنون لإريك على كل ما فعله خلال فترة وجوده معنا ونتمنى له التوفيق في المستقبل".
وتابع: "سيتولى (الهولندي) رود فان نيستلروي مسؤولية الفريق كمدرب موقت، بدعم من فريق التدريب الحالي، بانتظار تعيين مدرب دائم".
وجاءت إقالة المدرب السابق لأياكس بعد الخسارة القاتلة التي مني بها يونايتد أول من أمس أمام مضيفه وست هام، مكتفيا بفوز واحد في آخر ثماني مباريات له في جميع المسابقات.
ويجد يونايتد نفسه في المركز الرابع عشر بعد 9 مراحل، برصيد 11 نقطة وبفارق 12 عن جاره مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر، فيما اكتفى بثلاثة تعادلات في مبارياته الثلاث الأولى في مسابقة "يوروبا ليج".
ويأمل فان نيستلروي الذي دافع عن ألوان يونايتد كلاعب بين 2001 و2006، وأحرز معه لقب كل من الدوري والكأس وكأس الرابطة مرة واحدة قبل أن يعود إليه بداية هذا الموسم كمساعد لتن هاج، أن يخرج "الشياطين الحمر" من كبوتهم خلال فترة توليه المسؤولية موقتا.
ولن يحظى ابن الـ48 عاما بالكثير من الوقت كي يعيد الروح إلى الفريق إذ إن يونايتد مدعو لمواجهة ليستر سيتي يوم غد الأربعاء في ثمن نهائي كأس الرابطة، قبل أن يستضيف تشيلسي الأحد المقبل في الدوري الممتاز.
ولم تكن إقالة تن هاج مفاجئة، إذ بدأت ترتسم الصورة منذ أوائل هذا الشهر حين رفض المالك الجديد للنادي الملياردير البريطاني جيم راتكيف ضمان مستقبل الهولندي لاعتباره أن النادي ليس "في المكان الذي من المفترض أن يكون فيه".
وبدا راتكليف متشائما في حديثه لشبكة "بي بي سي" ولم يكن كلامه مشجعا تجاه المدرب البالغ من العمر 54 عاما والذي أنهى موسمه الأول في الدوري الممتاز ثامنا في أدنى ترتيب للفريق منذ العام 1990، كما ودّع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.
وقال: "لا أريد الإجابة على هذا السؤال. أنا أحب إريك. أعتقد أنه مدرب جيد جدا، ولكن في النهاية، القرار ليس بيدي".
وأشارت تقارير صحفية إلى أن راتكليف تحدث مع الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي وبايرن ميونيخ السابق ومنتخب إنجلترا الحالي، بشأن وظيفة تدريب يونايتد خلال مراجعة الموسم الماضي، قبل أن يجدد الثقة بتن هاج ويمدد عقده لموسم إضافي بعد الفوز على مانشستر سيتي في نهائي الكأس.
وأكّد راتكليف في حديثه أن أي قرار بشأن مدرب أياكس السابق سيُتخذ بالتنسيق مع المدير الرياضي الجديد لمانشستر يونايتد دان أشوورث والرئيس التنفيذي عمر برادة، قائلا "فريق الإدارة الذي يدير مانشستر يونايتد هو الذي يجب أن يقرر كيف ندير الفريق بأفضل طريقة ممكنة من جوانب عديدة".
وأردف: "لقد كانا هنا لأسابيع قليلة تقريبا. لم يكونا هنا لفترة طويلة، لذا يحتاجان إلى تقييم الوضع واتخاذ قرارات حكيمة"، مضيفا "هدفنا واضح جدا، نريد إعادة مانشستر يونايتد إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه، ومن الواضح أنه ليس هناك حتى الآن. هذا واضح جدا".
بعد الفوز بلقبي كأس إنجلترا وكأس الرابطة، قال تن هاج إنه "واثق تماما" من الفوز بالمزيد من الألقاب، لكنه أقر أيضا أن فريقه "ما يزال بعيدا" عن أن يكون جاهزا للمنافسة على لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ الموسم الأخير للمدرب الأسكتلندي أليكس فيرجسون العام 2013.
ورحل تين هاج عن ملعب أولد ترافورد بأسوأ نهاية لمدربي يونايتد في السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى تحقيق تين هاج مع يونايتد، ثاني أقل عدد من النقاط بأول 9 جولات في البريميرليج، وذلك بعدما اكتفى بحصد 11 نقطة، وضعته في المركز الرابع عشر.
وأفادت بأن النرويجي أولي جونار سولشاير صاحب أسوأ انطلاقة في تاريخ اليونايتد، والذي حققها بموسم 2019-2020 بحصده 10 نقاط فقط بأول 9 جولات.
وجه البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، رسالة إلى تين هاج عبر حسابه على "إنستاجرام"، قال فيها: "شكرًا على كل شيء يا مدربي! أقدر الثقة واللحظات التي شاركناها معًا، وأتمنى لك كل التوفيق".
وأضاف: "حتى وإن كانت الفترة الأخيرة لم تكن جيدة من الجميع، آمل أن تظلوا محتفظين بالأشياء الجيدة التي قدمها إريك لنادينا". -(وكالات)
MENAFN28102024000072011014ID1108825948