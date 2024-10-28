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منتخب السيدات يلتقي الصين تايبيه ببطولة تركيا

10/28/2024 2:37:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يختتم المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم مبارياته ضمن البطولة الوردية الودية في مدينة أنطاليا التركية، عندما يواجه منتخب الصين تايبيه عند الساعة العاشرة صباحا على ملاعب مجمع إميرهام الرياضي.
ويسعى منتخب السيدات لتسجيل فوز معنوي في آخر مبارياته الودية، ضمن سلسلة تحضيراته للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، في مباراته أمام منتخب الصين تايبيه صاحب المركز 41 عالميا، علما أن المنتخب الوطني يحتل المركز 74 عالميا.
وكان منتخب السيدات، خسر في مباراته الأولى بالدورة الودية أمام هاييتي بأربعة أهداف لهدفين، فيما تلقى الهزيمة الثانية على يد منتخب الفلبين بثلاثية نظيفة، لتكون المواجهة الثالثة والأخيرة فرصة لتعديل نتائجه أملا بتحسن موقعة على سلم الترتيب الدولي بالتصنيف المقبل.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الصين تايبيه للمرة الخامسة في تاريخه، حيث فاز المنتخب الوطني مرة واحدة في تصفيات كأس آسيا خلال العام 2009 بهدف نظيف، وتعادلا في دورة الألعاب الآسيوية في العام 2014 بهدفين لمثلهما، وخسر في التصفيات الأولمبية بالعام 2015 بثلاثية نظيفة، وتعادلا وديا في العام 2018 بهدف لمثله.
ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش بتغييرات جديدة على التشكيلة الأساسية كما جرت العادة في التجمع الحالي، من خلال الزج بكل من: ملك شنك، العنود غازي، لانا فراس، آية المجالي، تقى غازي، زينة حازم، إيناس الجماعين، روزبهان فريج، رقية الفرارجة وميساء جبارة.

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