منتخب السيدات يلتقي الصين تايبيه ببطولة تركيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يختتم المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم
مبارياته ضمن البطولة الوردية الودية في مدينة أنطاليا التركية، عندما يواجه منتخب
الصين تايبيه عند الساعة العاشرة صباحا على ملاعب
مجمع إميرهام الرياضي.
ويسعى منتخب السيدات لتسجيل فوز معنوي في آخر مبارياته الودية، ضمن سلسلة تحضيراته للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، في مباراته أمام منتخب الصين تايبيه صاحب المركز 41 عالميا، علما أن المنتخب الوطني يحتل المركز 74 عالميا.
وكان منتخب السيدات، خسر في مباراته الأولى بالدورة الودية أمام هاييتي بأربعة أهداف لهدفين، فيما تلقى الهزيمة الثانية على يد منتخب الفلبين بثلاثية نظيفة، لتكون المواجهة الثالثة والأخيرة فرصة لتعديل نتائجه أملا بتحسن موقعة على سلم الترتيب الدولي بالتصنيف المقبل.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الصين تايبيه للمرة الخامسة في تاريخه، حيث فاز المنتخب الوطني مرة واحدة في تصفيات كأس آسيا خلال العام 2009 بهدف نظيف، وتعادلا في دورة الألعاب الآسيوية في العام 2014 بهدفين لمثلهما، وخسر في التصفيات الأولمبية بالعام 2015 بثلاثية نظيفة، وتعادلا وديا في العام 2018 بهدف لمثله.
ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش بتغييرات جديدة على التشكيلة الأساسية كما جرت العادة في التجمع الحالي، من خلال الزج بكل من: ملك شنك، العنود غازي، لانا فراس، آية المجالي، تقى غازي، زينة حازم، إيناس الجماعين، روزبهان فريج، رقية الفرارجة وميساء جبارة.
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