Tuesday, 29 October 2024 02:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحضيرات أردنية عراقية لتجسيد الروح الرياضية في المواجهة الأخوية

10/28/2024 2:37:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – تستعد الجالية الأردنية بالعراق لأعداد ترتيبات خاصة من أجل الوقوف خلف المنتخب الوطني لكرة القدم، في مواجهته المقبلة أمام شقيقه المنتخب العراقي، يوم الرابع عشر من الشهر المقبل على ملعب جدع النخلة بالبصرة، في إطار الجولة الخامسة من منافسات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
وحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحصل جمهور النشامى على 5200 مقعد، تمثل نسبة 8 % من عدد مقاعد الملعب الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج، ورغم صعوبة إكمال عدد الجماهير الأردنية بالملعب من أبناء الجالية الأردنية والجماهير التي ستزحف خلف المنتخب من الأردن والدول المجاورة، تشير المعلومات إلى أن الحضور الجماهيري سيكون كبيرا ومؤثرا، انطلاقا من حرص الجماهير الوفية والأصيلة على دعم المنتخب ومساندته في المدرجات، خصوصا في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حتى يكون قريبا من المنتخب، وكونها اعتادت دائما حضور مباريات المنتخب في المدرجات، سواء التي أقيمت في الأردن أو خارجه.
ويعد تواجد الجماهير الأردنية على مدرجات ملعب جدع النخلة مهما وفعالا في ظل الحضور الجماهيري الكبير من العراقيين الذي يدركون أهمية اللقاء، ما اأعطى مؤشرات قوية نحو المنتخب الذي يملك فرصة أكبر في خطف إحدى بطاقتي التأهل المباشرة للمونديال.
وحرصت العديد من روابط الأندية والمنتخبات الوطنية على إكمال إجراءات السفر للعراق لقيادة الجماهير الأردنية خلال اللقاء الصعب، وبث روح الحماس والجدية في نفوس اللاعبين، ورسم لوحة أردنية زاهية جميلة وهي تؤازر النشامى بكل روح رياضية.
وستعمل الجماهير الأردنية خلال المباراة على توفير البيئة التشجيعية المناسبة والإيجابية للجماهير من خلال الأدوات المختلفة، كالأعلام وغيرها، وتسهيل عملية الوصول إلى البوابات والمدرجات بالتعاون مع المعنيين في الاتحادين الأردني والعراقي.
وأكد المواطن خالد بني حسن، والذي يقيم في العراق منذ سنوات، أن المواجهة ستكون عرسا عربيا جميلا يجمع الأخوة، وعلى الرغم من حساسية اللقاء لكن الجماهير الأردنية والعراقية ستقول مبارك للفائز وحظا أوفر للخاسر، والتصفيات طويلة.
وأردف: "الجماهير الأردنية في العراق جاهزة للوقوف خلف النشامى، والتشجيع بكل روح رياضية وعلى مدار زمن المباراة، والثقة كبيرة بنجوم المنتخب لحصد نقاط الفوز والاقتراب أكثر من المونديال، وتصريحات الإخوة الرياضيين في العراق كلها ترحب بالمنتخب الوطني وجماهيره".
وقال الصيدلاني خالد يوسف، والذي يسكن في مدينة أربيل العراقية: ننتظر بكل الشوق حضور منتخب النشامى لبلده الثاني العراق، وسنكون خلف النشامى على المدرجات لتشجيعه ورفع معنويات اللاعبين، بكل روح رياضية والتي عرفت عن الأردنيين في كل الدول والمناسبات".
وأضاف: "الجهود مستمرة بين أبناء الجالية الأردنية في العراق لتنسيق عملية التشجيع بالتعاون مع روابط تشجيع المنتخب، وستأتي لدعم المنتخب الوطني وتحفيز الجماهير على الحضور والمساندة، وإيجاد بيئة إيجابية للدعم والإسناد للنشامى".
وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، في لقائه مع روابط المشجعين قبل أيام: "مباراة أسود الرافدين المقبلة مفصلية، وتحتاج إلى تركيز وهدوء من أجل ظهور منتخبنا الوطني بأفضل صورة، والجمهور هو الداعم الأكبر لتقديم اللاعبين أقصى ما لديهم في المباريات المهمة".
وأضاف: "الجمهور العراقي معروف عنه احترامه للمنتخبات، التي تخوض مبارياتها في ملعب البصرة الدولي، مع التحلي بالروح الرياضية العالية، والتشجيع بطريقة مميزة، ونريد من جمهورنا الكريم أن يتواصل بالروعة نفسها، في مباراة منتخبنا المقبلة أمام الأردن".
وأضاف: "مباراة منتخبنا الوطني أمام شقيقه الأردني مهمة ومفصلية، ونأمل أن يواصل الإعلام بجميع مكوناته دعم المنتخب، لأنه يسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين، ويدفعهم نحو تقديم الأفضل وعلينا جميعا أن نتوحد خلف أسود الرافدين، وتقديم الدعم والمساندة للوصول إلى مونديال 2026، لإسعاد شعبنا الطيب".
من جانبه أشار المشرف العام على اللجنة الأمنية لمباراة العراق والأردن غالب الزاملي، "الاتحاد العراقي قرر تخصيص 5 آلاف مقعد، وهي النسبة الدولية المحددة للضيوف الأردنيين".
وأضاف في تصريحات صحفية "بدأنا من الآن توفير كافة التسهيلات للجمهور الأردني، بداية من المطار حتى وصولهم إلى الملعب"، والاتحادان العراقي والأردني اتفقا على كافة الجوانب التنظيمية للمباراة، بجانب اجتماع الاتحاد العراقي مع الروابط الجماهيرية لإخراج المباراة بشكل رائع".
ويحتل المنتخب الوطني، وصافة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن العراق صاحب المركز الثالث.

MENAFN28102024000072011014ID1108825946

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث