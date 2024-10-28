افتتاح مٌجمع "دي براكسس الطبي" الأحدث في مجال طب الاسنان والتجميل بجدة.

(MENAFN
- Global Advertising) بحضور نخبة من الشخصيات المؤثرة احتفلت سيدة الأعمال وخبيرة التجميل السعودية العنود يماني بتدشين مجمع دي براكسس الطبي للأسنان والجلدية وجراحة التجميل، والذي يقع في قلب جدة النابض بالحياة، وبالتحديد في حي الخالدية شارع الأمير سلطان، ويٌعد أحد أهم المراكز الطبية المتخصصة والحديثة، حيث يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات في مجال طب الاسنان والجلدية والتجميل والعناية بالجمال، ويضم مجموعة من أشهر الأطباء والخبراء المتخصصين في هذه المجالات.
وفي تصريح بهذه المناسبة عبرت سيدة الأعمال العنود يماني عن سعادتها بافتتاح الفرع الأول لمجمع عيادات دي براكسس الطبية في مدينة جدة الذي يٌعد الأحدث في مجال طب الأسنان والجلدية وجراحات التجميل والعناية بالجمال، وقالت: قريباً سيتم افتتاح الفرع الثاني للعيادات في العاصمة السعودية الرياض، وذلك تماشياً مع خطتها الهادفة للتوسع في المدن الرئيسية بالمملكة، وأضافت: "أنها حققت أحد احلامها بالاستثمار في عيادات التجميل بعد أن نالت شهرة واسعة في مجال التجميل التقليدي من خلال إدارتها الطويلة لسلسلة من أشهر مراكز العناية بالسيدات في المملكة، مؤكدة بأن الجمال أسلوب حياة وحق للجميع ، والطبيعي أن يتكامل في جميع الاتجاهات ، وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع الجمال والتجميل منافسة كبيرة ، بدت كفة الفرص الناجحة تميل نحو الأفكار التي تمد جسور الثقة مع رواد هذه المراكز المتخصصة ، وتقدم خدمات تلامس الطموح وتراعي اختلاف الإمكانيات للباحثين عن شغف الجمال ، دون أن يكونوا عُرضة للاستغلال أو المبالغة و الوقوع في فخ الخيارات الرديئة والمؤقتة، وهو المبدأ الذي تؤمن به العنود يماني وتسعى لتطبيقه في عيادات دي براكسس الطبية من خلال نشر الوعي ومساعدة أفراد المجتمع وتعريفهم بالتقنيات الحديثة القادرة على إزالة المشكلات القائمة ومعالجة المتاعب وتحسين الواقع دون اللجوء إلى عمليات تجميل معقدة كما هو شائع خصوصا بين السيدات، وذكرت العنود: أن التشخيص السليم هو البداية الصحيحة، ثم تقديم أفضل الخيارات من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين في الأسنان والجلدية وجراحة التجميل وخبراء الجمال، الذين يحرصون على تقديم خدمات متطورة باستخدام احدث التقنيات، مؤمنين بأن حلم الجمال ليس بعيد المنال، وهذا ما نعمل عليه.
الجدير بالذكر أن مجمع عيادات دي براكسس الطبي يُقدم العديد من الخدمات في مجال طب الاسنان حيث يضم المجمع العديد من التخصصات منها زراعة الأسنان، قسم اسنان الأطفال، تقويم الأسنان، تركيبات الأسنان، تجميل الأسنان، وجراحة الوجه والفكين يشرف عليها نخبة من أشهر أطباء الأسنان، كما يقدم المجمع العديد من الخدمات في مجال التجميل والعناية بالبشرة من أهمها: الفيلر، تنظيف البشرة، البوتكس، وعلاج الهالات السوداء، وعلاج مشاكل الشعر، وعلاج حب الشباب والتي يشرف عليها نخبة من أطباء الجلدية وخبراء الجمال.
MENAFN28102024004361009251ID1108825088
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.