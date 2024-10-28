دي إتش جي ترتقي بسوق العقارات بدبي من خلال الإتقان السويسري والحرفية الأوروبية العالية

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- Atteline) دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 22 أكتوبر 2024: كشفت دي إتش جي للعقارات، شركة التطوير العقارية السويسرية المرموقة التي تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات على مدى العقود الثلاثة الماضية، عن تسجيل سوق العقارات المزدهر في دبي ما يقارب 17.528 مليار درهم إماراتي (4.8 مليار دولار أمريكي) في إجمالي المعاملات و14.14 مليار درهم إماراتي (3.9 مليار دولار أمريكي) في المبيعات الأسبوع الماضي وحده . وصممت دي إتش جي للعقارات مشروعها الرائد هيلفيتيا ريزيدنسز بأعلى مستويات الدقة السويسرية في الهندسة المعمارية والمهارة الحرفية الأوروبية العالية، مستفيدةً من تنامي سوق العقارات في دبي بشكل كبير. ويوفر مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز تجربة سكن استثنائية تلبي الطلب المتزايد على العقارات على المخطط في دولة الإمارات.
ووافقت الحكومة الإماراتية مؤخراً على اعتماد استراتيجية لزيادة حجم المعاملات العقارية بنسبة 70% لتصل إلى تريليون درهم إماراتي (272 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2033 بهدف دعم قطاع العقارات في دبي. وتسعى المبادرة إلى تعزيز قيمة المحافظ العقارية بما يصل إلى 20 مليار درهم إماراتي، والمساهمة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 73 مليار درهم إماراتي خلال العقد القادم . وتركز الاستراتيجية على تعزيز القطاع من ناحية الجودة والشفافية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات المركزية لمواكبة توجهات السوق. وتهدف هذه التحسينات إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات والارتقاء بتجربة البيع والشراء للمستثمرين والسكان على حد سواء.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ميلوش أنتيتش، نائب رئيس مجلس إدارة دي إتش جي القابضة ومؤسس مجموعة دي إتش جي للعقارات: "لا يرغب المشترون الحاليون بشراء عقارات عادية فحسب، بل ينشدون الاستثمار في تجربة إقامة استثنائية. ويعكس الطلب المتزايد التركيز الراسخ على الجودة والتصميم، وخصوصاً باستخدام الهندسة المعمارية السويسرية، التي أصبحت تمثل علامة التميز في السوق. ونتوقع أن يشهد قطاع العقارات بدبي اهتماماً متزايداً ونمواً أكبر مع إطلاق الحكومة الإماراتية استراتيجية زيادة حجم المعاملات العقارية لتصل إلى تريليون درهم إماراتي، والتي تعزز الجودة والشفافية ضمن القطاع. ويسرنا في شركة دي إتش جي للعقارات المساهمة في عملية التطوير المميزة، وتلبية طلب السوق على المشاريع الكبرى".
تلتزم شركة دي إتش جي بتقديم مشاريع تعكس المعايير السويسرية، وتضع نفسها في طليعة قطاع العقارات الفاخرة في دبي. ومع تحقيق مناطق مثل قرية جميرا الدائرية عائداً بنسبة 7.44% على الاستثمار في الربع الثالث من عام 2024، يستمر الطلب على المساكن عالية الجودة في الارتفاع، مما يجعل تركيز دي إتش جي على قيمة الاستثمار الطويل الأجل أكثر أهمية للمشترين.
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