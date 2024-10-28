مؤسسة قطر تُطلق موسمًا جديدًا من الأنشطة الرياضية في المدينة التعليمية

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 26 أكتوبر 2024: تواصل المدينة التعليمية ترسيخ مكانتها كوجهة رياضية شاملة، ومكانٍ فسيحٍ للحركة والنشاط في قطر على مدار العام. ومع انطلاق موسم جديد حافل بالفعاليات الرياضية المتنوعة، تقدم المدينة برامج مميزة تشمل الأنشطة الجماعية والفردية، إلى جانب مرافق متطورة ومساحات خضراء ترحب بجميع الأفراد من كل الفئات والأعمار.
توفر المدينة التعليمية برامج يومية تناسب مختلف الأعمار والمستويات سواء من المحترفين أو المبتدئين، بما في ذلك الأندية الرياضية، وفصول اللياقة، والبرامج التدريبية، إلى جانب إمكانية حجز الملاعب والصالات والمسابح لممارسة الهوايات مع العائلة والأصدقاء. ويُمكن الاطلاع على جداول الفصول ومواعيد البرامج التدريبية عبر تطبيق المدينة التعليمية المتاح عبر متجري أبل ستور وجوجل بلاي، والموقع الإلكتروني
ومع التركيز على الشمولية، تقدم المدينة التعليمية مرافق مهيأة لذوي الإعاقة، ومساحات خاصة للسيدات، بالإضافة إلى برامج تدريبية للأطفال والناشئين لاكتشاف وتنمية المواهب الرياضية، كما تشمل المرافق في المدينة التعليمية مسارات مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات، وحدائق، مثل حديقة الأكسجين وحديقة القرآن النباتية، وهو ما يوفر للعائلات متنفسًا طبيعيًا.
وفي إطار الاستعدادات لليوم الرياضي للدولة يوم 11 فبراير 2025، ستُقيم المدينة التعليمية ثلاث منافسات رئيسية خلال هذا اليوم وهي: سباق المدينة التعليمية لمسافات 10 و5 و3 كيلومترات للكبار، وسباق 3 كيلومترات و800 كيلومتر للصغار، وتحدي "ترايثلون المدينة التعليمية"، الذي يجمع بين المتعة والتحدي ويضم ثلاث رياضات وهي السباحة وركوب الدراجات والجري، بالإضافة إلى سباقات مسار الدراجات الجبلية في لمسافة 15 كيلومتر و5 كيلومتر.
وإلى جانب المنافسات الثلاث الرئيسية، سيتخلل هذا اليوم أنشطة تناسب جميع الأعمار والمستويات. يُمكن التسجيل المبكر عبر تطبيق للمدينة التعليمية. ويُمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول اليوم الرياضي لدولة قطر 2025 عبر الموقع الإلكتروني ، علمًا بأنه سيتم تحديث هذه المعلومات بشكلٍ مستمر قبل هذا اليوم.
وتماشيًا مع مساعي المؤسسة لتعزيز الرياضة النسائية في قطر، أصبح استاد المدينة التعليمية موطنًا لرياضة النساء والفتيات في قطر، حيث يستضيف "أمسية السيدات" الأسبوعية كل ثلاثاء من 5 عصرًا إلى 9 مساءً، بمشاركة 15 إلى 20 جهة شريكة، ويستقطب نحو 1200 مشاركة أسبوعيًا. كما يستضيف استاد المدينة التعليمية، بالتعاون مع الاتحاد القطري للرياضة للجميع، سلسلة سباقات "الرياضة للجميع" للسيدات، وذلك لتشجيع الإقبال على رياضة الجري والمنافسة. ويتضمن أربع جولات على مدى شهري نوفمبر وديسمبر، بدءًا من 2 نوفمبر، لمختلف الأعمار والمستويات.
في هذا الصدد، قالت مشاعل شهبيك، مدير الفعاليات والتشريفات بمؤسسة قطر: "تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، في شقها المتعلق ببناء مجتمع صحي ونشط، تلتزم مؤسسة قطر بتوفير فرص رياضية متنوعة وشاملة من خلال مرافقها ومبادراتها المتعددة، حيث أضحت المدينة التعليمية وجهةَ رياضيةً متكاملة تقدم برامج وأنشطة يومية تلبي احتياجات كافة أفراد المجتمع من المبتدئين إلى المحترفين، ناهيكَ عن المرافق التي تراعي الوصول المُيسر وتركز على إدماج الأفراد من ذوي الإعاقة".
وأضافت: "كما تولي مؤسسة قطر اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الرياضة النسائية في قطر، من خلال توفير مساحات وبرامج وفرص مخصصة للسيدات فقط. وقد أصبح استاد المدينة التعليمية اليوم موطنًا للرياضة واللياقة البدنية للسيدات والفتيات، بما يُتيح لهنّ فرصة اللقاء والتواصل والاستمتاع بأنشطة رياضية متنوعة، وتبني نمط حياة صحي ونشط".
تابعت: "مع استعدادنا لليوم الرياضي للدولة 2025، ندعو الجميع إلى الانضمام إلى فعالياتنا المتنوعة في المدينة التعليمية، والتي تتضمن ثلاثة سباقات رئيسية تتصدر برنامج الفعاليات، وهي: سباق الجري، وسباق الترايثلون، وسباقات الدراجات الجبلية لمسافات ومستويات مختلفة. ونتقدم بالشكر لشركائنا في تنظيم هذه السباقات".
من جهته، قال عبدالله شاهين الكعبي، رئيس الشؤون الرياضية في التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: "في مدارس مؤسسة قطر، نؤمن بأن ممارسة الرياضة والتعرض لها له دور حاسم في تشكيل عقول الشباب وتعزيز النشاط البدني. من خلال فرصنا الأكاديمية واللامنهجية، نقوم بتعزيز بيئة تُمكّن كل طالب، من المبتدئين إلى الأبطال الوطنيين الطموحين والممارسين، من تطوير مهاراتهم وبناء الثقة، مما يخلق أساسًا قويًا للمستقبل".
وأضاف: "لطالما كان اليوم الرياضي للدولة في قطر هو المنصة المثالية لطلابنا لعرض كل الجهود التي بذلوها في استكشاف، وإتقان، والتميز في مجموعة واسعة من الرياضات من خلال برامجنا الأكاديمية واللامنهجية مثل أنشطة المنظمة الرياضة لمدارس مؤسسة قطر التي تقام على مدار العام الدراسي".
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