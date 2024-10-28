آميفيز تتعاون مع BigID لتعزيز أمن وإدارة البيانات في الشرق الأوسط

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- Abed Communications) أعلنت شركة "آميفيز" AmiViz، الموزع الرائد للقيمة المضافة لحلول الأمن السيبراني ومقرها في الشرق الأوسط، إبرام شراكة استراتيحية مع BigID الشركة الرائدة في مجال أمن البيانات والامتثال والخصوصية وإدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، بهدف إحداث تحول في النهج الذي تتخذه المؤسسات في الشرق الأوسط لمعالجة بياناتها من خلال توفير منصة موحدة لتطوير رؤية البيانات والتحكم فيها.
وتعد شركة BigID أحد اللاعبين الرئيسيين في الصناعة، وضمن أفضل 25 شركة ناشئة وفقًا قائمة CNBC للشركات، ويتم ترشيحها باستمرار في كل من قائمتي Inc 5000 وDeloitte 500، وتمتلك خبرة رائدة في مجال إدارة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول الامتثال المعززة، مما يجعلها مؤسسة رائدة بمجال التكنولوجيا في قطاع أمن البيانات سريع التطور. وفي ضوء هذه الشراكة، ستقوم آميفيز بدمج الحلول المتقدمة التي تقدمها BigID في محفظتها الواسعة من منتجات وخدمات الأمن السيبراني.
من جانبه صرح "إلياس محمد"، مدير العمليات لدى شركة "آميفيز" :" إن الشراكة مع BigID تتماشى تمامًا مع مهمتنا المتمثلة في تمكين الشركات الإقليمية من حلول أمن تكنولوجيا المعلومات عالية المستوى، حيث تتيح منصة BigID الفريدة للشركات حلولًا تهدف إلى تقليل مخاطر البيانات بشكل كبير، وأتمتة الأمان، وتلبية متطلبات الامتثال، واكتساب فهم أعمق لانتشار البيانات عبر السحابة المتعددة، والسحابة الهجينة، بالإضافة إلى حلول البنية التحتية كخدمة (IaaS) و النظام الأساسي كخدمة (PaaS)، والبرمجيات كخدمة (SaaS)، وحلول البيئات المحلية".
وتوفر منصة BigID للمؤسسات الأدوات اللازمة لاكتشاف بياناتها وإدارتها وتأمينها بشكل استباقي، مما يعزز كفاءتها التشغيلية ويحميها من اختراق البيانات، في ظل تزايد هذه التهديدات، مع تطبيق لوائح الامتثال الأكثر صرامة في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى حلول شاملة لإدارة البيانات يمكنها معالجة المشهد الأمني المعقد.
وقال "نيك ماكسويل"، نائب الرئيس الأول للمبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ لدى شركة BigID : "نحن متحمسون للشراكة مع آميفيز وتوسيع نطاق وصولنا إلى سوق الشرق الأوسط، هذه الشراكة هي شهادة على التزامنا بالتوسع العالمي وتركيزنا على مساعدة المؤسسات في جميع أنحاء العالم في إدارة وتأمين أصولها الأكثر قيمة وهي بياناتها".
تستهدف هذه الشراكة تعزيز حوكمة البيانات عبر الصناعات في الشرق الأوسط، مما يتيح للشركات النجاح والازدهار في عصر يعد فيه أمن البيانات أمرًا بالغ الأهمية. ويمكن للعملاء في المنطقة الآن الاستفادة من تكنولوجيا BigID المبتكرة من خلال شبكة موزعي آميفيز الموثوقة في المنطقة.
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