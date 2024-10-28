"الوعلان للتجارة" ستكشف عن 4 طرازات جديدة لعلامة رينو الفرنسية

(MENAFN
- Weber Shandwick) جدة، 27 أكتوبر، 2024:
أعلنت "الوعلان للتجارة"، الموزع الرسمي لعلامة "رينو" الفرنسية في السعودية، عن مشاركتها في "معرض جدة الدولي للسيارات"، الذي سيقام في جدة سوبردروم في الفترة 29 أكتوبر- 2 نوفمبر 2024، حيث ستكشف الشركة عن أربعة طرازات جديدة في السوق السعودية، وعن أحدث التطورات والابتكارات للشركة الفرنسية في عالم السيارات.
وسيتسنى لزوار جناح "رينو" في المعرض الاطلاع عن كثب على أناقة ورقي التصاميم المبتكرة والتقنيات المتطورة للعلامة الفرنسية، والتي تواكب أذواق وتطلعات المستهلك السعودي. كما سيكشف مسؤولو الشركتين عن استراتيجية عمل "رينو" في السوق السعودية، ورؤيتها المستقبلية.
رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان أكد على أهمية مشاركة "رينو" في "معرض جدة الدولي للسيارات" لاستعراض أحدث إصداراتها وابتكاراتها في صناعة السيارات. وأشار إلى أن مركبات "رينو" الجديدة التي سيتم الكشف عنها خلال فعاليات المعرض تتميز بتصاميمها العصرية المبتكرة، وتجهيزاتها المتقدمة وقدراتها العالية، وستساهم في رفع مبيعات العلامة الفرنسية في السوق السعودية، وزيادة حصتها السوقية. كما أكد على أن "الوعلان للتجارة" تركز بشكل أساسي على طرح أحدث الإصدارات ودعمها بأفضل الخدمات المتطورة والمبتكرة وتوفير قطع الغيار الأصلية، لتقديم أفضل تجربة تملك لعملائها.
المدير العام لعمليات رينو في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، جيروم بانود، أكد على أهمية السوق السعودية، والتي تستحوذ على نحو 55% من مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي التي بلغت نحو 1.3 مليون سيارة في العام 2023، إضافة إلى إمكانات نمو السوق الكبيرة، والتي تقدر نسبتها بنحو 25% خلال العام 2024. واعتبر أن طرح الطرازات المبتكرة الجديدة في السعودية بالتعاون مع "الوعلان للتجارة" يهدف إلى تعزيز محفظة منتجات "رينو" في السوق السعودية وزيادة تنوعها وانتشارها، كما يندرج في إطار استراتيجية "رينو" التي تم اطلاقها في أكتوبر 2023 لإعادة التموضع في الأسواق الدولية خارج أوروبا وتقوية تواجدها وجعله أكثر ربحية.
الجدير ذكره أن "الوعلان للتجارة"، تُعد من أعرق الشركات في قطاع السيارات في المملكة، وهي تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة لعملائها منذ أكثر من 45 عاماً. وتمثل الشركة من خلال "الوعلان للتجارة" إضافة إلى علامة "رينو" الفرنسية، علامات: "هيونداي"، "جينيسيس"، "جيلي"، "لوتس"، و"زيكر"، وتُكرّس تطلعاتها للاستفادة من الفرص الاستثمارية، لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها.
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