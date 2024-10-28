الأمن السيبراني في الشرق الأوسط: التعامل مع التهديدات والاتجاهات الناشئة

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- Weber Shandwick) شكل شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يقترب الآن من نهايته، فرصة مهمة للمؤسسات العامة والخاصة في المنطقة لتقييم أهدافها بشأن الأمن السيبراني، وقياس مدى تقدمها في هذا المجال واستعداداتها لما هو قادم. وتشير توقعات مؤسسة البيانات الدولية إلى أن الإنفاق على منتجات وخدمات الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا سيشهد نمواً بنسبة تزيد عن 10% على أساس سنوي في عام 2024، ليصل إلى 6.2 مليار دولار.
وفي هذا السياق يسلط هشام فايد، مدير عام شركة دي إكس سي تكنولوجي في الشرق الأوسط وأفريقيا، الضوء على خمس طرق رئيسية تتبعها المؤسسات في المنطقة لتحويل برامجها الأمنية للتصدي للتهديدات السيبرانية.
1. الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً رئيسياً في التصدي للجرائم السيبرانية
يوفر الذكاء الاصطناعي فوائد كبيرة في مكافحة التهديدات السيبرانية، بسبب قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، وتحديد الأنماط واكتشاف علامات محاولات شن الهجمات. كما أنه أداة مفيدة للكشف عن الأنشطة الضارة داخل النظام أو الشبكة، ورصد السلوكيات المشبوهة.
إلى أنه وفي حين تركز صناعة الأمن السيبراني على كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي لوقف الجهات الإجرامية، يقوم مجرمو الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي نفسه غالباً لزيادة سرعة ونطاق وكثافة هجماتهم. وعلى سبيل المثال، تطورت رسائل التصيد الاحتيالي من رسائل بريد إلكتروني خادعة بسيطة إلى رسائل أكثر تقدماً وخطورة ومن الصعب اكتشافها. كما تحقق الجهات المهاجمة نجاحاً في استخدام التزييف العميق لارتكاب الاحتيال أو التلاعب بالجمهور لحمله على اتخاذ إجراء محدد.
وتسلط إحدى الدراسات الحديثة الذي نفذتها شركة سيسكو الضوء على زيادة كبيرة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الأمن السيبراني، حيث أفادت 91% من الشركات التي شملها استطلاع رأي في الإمارات العربية المتحدة عن قيامها بدمج الذكاء الاصطناعي في دفاعاتها الأمنية. ومع استمرار تنامي مستويات تبني الذكاء الاصطناعي في المنطقة، فمن الضروري أن تقوم المؤسسات بتطوير ضوابط أمنية وآليات استجابة مؤتمتة تستند إلى الذكاء الاصطناعي للاستجابة بشكل أسرع وأكثر دقة للهجمات السيبرانية، مما يقلل من وقت التوقف المحتمل للأعمال ويحمي البيانات الشخصية والبيانات الحساسة الخاصة بالأعمال.
2. الإنترنت في كل مكان وكل شيء
جدير بالذكر أن الناس في المنطقة، أصبحوا أكثر اتصالاً بهواتفهم وتطبيقاتهم وقنوات التواصل الاجتماعي من أي وقت مضى. وقد أدى هذا الأمر إلى زيادة فرص المهاجمين في جذب الانتباه واستهداف الأشخاص عبر الاحتيال عن طريق الإنترنت أو إساءة استخدامه. وقد يكون لهذا عواقب مدمرة على المؤسسات إذا لم تتمتع بمستوى مناسب من الوعي السيبراني. وتزامن ارتفاع حوادث الأمن السيبراني مع التحول إلى نظام العمل عن بُعد، حيث يستفيد المجرمون من مساحة متاحة أكبر للهجوم. ولم تعد أنظمة الأمن المحيطية المستخدمة في المكاتب مناسبة لحماية الموظفين بشكل كافٍ في ظل هذه البيئة الجديدة أو القدرات المتداخلة الحديثة.
وقد كانت الصناعة لسنوات عديدة، تسعى إلى التحكم في أجهزة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الظلية في مكان العمل المتصلة بالشبكات دون إذن. وهي الآن تواجه الذكاء الاصطناعي الظلي، أي استخدام أنظمة وأدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة دون موافقة رسمية أو إشراف، وهذه مشكلة متنامية ولها عواقب حقيقية فيما يتعلق بسرية البيانات.
3. الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية وتؤثر مباشرة على منازلنا
عندما ينطفئ الضوء في المنزل أو يحدث انقطاع في إمدادات الغاز، فمن غير المرجح أن يعتقد معظم الناس أن ذلك كان نتيجة لخرق أمن سيبراني صناعي. لكن تكنولوجيا التشغيل هذه تشكل ساحة معركة ناشئة للهجمات السيبرانية، إذ أصبحت الأنظمة التي تتحكم في المصانع والبنية التحتية المدنية الحيوية وتعمل على أتمتتها هدفاً أساسياً.
ومع إصرار الجهات الفاعلة على إلحاق الضرر بالمجتمع، ينبغي على المؤسسات أن تكون مستعدة للتصدي لهذه الأنواع من الحوادث، والتعافي منها مع تقليل الخسائر. ومن المرجح أن تستمر التهديدات السيبرانية لتكنولوجيا التشغيل في النمو هذا العام، مما يفرض ضغوطاً متزايدة على الصناعات لضمان بقائها متقدمة بخطوة واحدة على الأقل من خلال توفير الحماية الأمنية السيبرانية في جميع عملياتها.
4. تعزيز الكفاءات والمواهب
في سياق مواجهتها لتعقيدات التهديدات السيبرانية المتصاعدة، تحتاج المؤسسات إلى أشخاص يتمتعون بالمهارات المناسبة لحماية بياناتها وأنظمتها. وتشهد فجوة مهارات الأمن السيبراني توسعاً متزايداً على المستوى المحلي والعالمي، مما يجعل العديد من المؤسسات عُرضة للتهديدات السيبرانية المتزايدة.
ويرجع الافتقار إلى متخصصين مؤهلين إلى حد كبير إلى السرعة التي تطورت بها صناعة الأمن السيبراني والتهديدات السيبرانية. ومن الطرق المهمة للتغلب على هذه المشكلة، توسيع مجموعة المرشحين لضم مرشحين مبتدئين إلى فريق العمل المختص وتنمية مواهبهم ومهاراتهم من خلال التدريب أثناء العمل. ويمكن أن يشمل ذلك المرشحين الذين قد لا يمتلكون المهارات المتخصصة المطلوبة، ولكنهم يتمتعون بإمكانات تحليلية ومهارات حل المشكلات وقدرات فنية. ويمكن للمؤسسات من خلال توفير التدريب المناسب للموظفين الحاليين، تمكينهم من التنقل الوظيفي ليصبحوا خط الدفاع الأول ضد التهديدات المحتملة.
وعلاوة على ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أن يعملا كعامل مضاعف للقوة لفرق الأمن صغيرة الحجم، مما يمنح المؤسسات فرصة أفضل للتصدي لأحدث سلالات البرامج الضارة. ولا تهدف هذه الخطوة إلى استبدال الخبرات القيمة والنادرة في هذه الأيام، بل إلى تعزيزها باستخدام الذكاء الاصطناعي، لدعم محللي الأمن المرهقين من حجم الأعباء، وتمكين فرق الأمن من التركيز على المهام الأكثر أهمية.
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