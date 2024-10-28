روتانا تعيّن لاريسا أوسكار مديرةً لإدارة تسويق العلامة التجارية

(MENAFN
- qcomms) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 22 أكتوبر 2024: كشف فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، عن تعيين لاريسا أوسكار بمنصب مديرة إدارة تسويق العلامة التجارية.
تتمتع أوسكار بخبرة واسعة اكتسبتها من العمل لدى العديد من شركات الضيافة العالمية مثل جميرا، وفيرمونت، ورافلز، وأكور، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال. وستتولى في منصبها الجديد مهمة الارتقاء بصورة علامة روتانا التجارية وتطوير استراتيجيات تسويق مبتكرة على مستوى الشركة عموماً وكذلك لمنشآتها الفندقية كل على حدة.
وبهذه المناسبة، قال فيليب بارنز: "يشكّل انضمام لاريسا إلى أسرة روتانا خطوة مهمة في هذه المرحلة من مسيرة الشركة؛ ذلك أنها تحمل فكراً جديداً وشغفاً شخصياً سيساهم بلا شك في تحقيق المزيد من النجاح لروتانا".
من جانبها، قالت لاريسا أوسكار: "يشرفني أن تتاح لي فرصة المساهمة في مسيرة التحول التي تخوضها روتانا، وسأبذل ما بوسعي لإرساء صورة عصرية متجددة لعلامتنا التجارية بشكل يعكس روح التميز والابتكار في فنادقنا عبر جميع الأسواق".
وفي إطار التزام روتانا الراسخ بتمكين المرأة، ستعمل أوسكار أيضاً على تعزيز الحضور القيادي للنساء في الشركة وتوفير فرص النجاح لهن في قطاع الضيافة. وسيكون لقيادتها دورٌ حاسم في ترسيخ مكانة روتانا كشركة رائدة عالمياً في مجال الضيافة، وإرساء معايير جديدة للفخامة وخدمة العملاء.
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