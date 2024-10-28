جهاز HUAWEI MatePad 12 X الجديد يقدّم تصميمًا أنيقًا وأداءً جريئًا وشاشة PaperMatte ثورية

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- mslgroup) الرياض، 27 أكتوبر 2024: أطلقت هواوي جهاز HUAWEI MatePad 12 X في المملكة العربية السعودية. يُعد HUAWEI MatePad 12 X إضافة جديدة مثيرة لسلسلة MatePad، وهو جهاز لوحي مُصمم للشباب ومحبي الأناقة، يتميّز بتوجهه نحو الإنتاجية. بفضل ألوانه الباستيلية الحيوية ولمعانه اللؤلؤي، يقدم جهاز HUAWEI MatePad 12 X لمسة جمالية منعشة ومرحة للأشخاص الذين يستمتعون بالعيش بأسلوب خفيف وممتع. يرمز الحرف "X" في HUAWEI MatePad 12 X إلى "التحدي" و"الاستكشاف"، بما يعكس فكرة استكشاف آفاق جديدة، وتنمية المواهب، والسعي نحو الأهداف بثقة. مع شاشته الكبيرة، وأدائه المحسن، وتصميمه الأنيق، يتألق كخيار مثالي لأولئك الذين يبحثون عن تجربة جهاز لوحي متقدمة، فعّالة وملهمة.
جهاز HUAWEI MatePad 12 X متوفر الآن للطلب المسبق عبر متجر هواوي الإلكتروني، وعند بعض تجار التجزئة المعتمدين في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 1999 ريال. ولتقديم تجربة خالية من القلق، توفر هواوي خدمة +HUAWEI Care التي يمكن شراؤها مع الجهاز اللوحي الجديد.
تصميم نحيف ومتناسق مع لمسة من الأناقة
يتميّز جهاز HUAWEI MatePad 12 X بتألق لؤلؤي فريد وتأثيرات مذهلة لتغيرات الألوان على سطحه. كما يضفي لمعانه الجذاب باللون الأبيض المعدني مظهراً بسيطاً وأنيقاً وعصرياً. يأتي جسم الجهاز اللوحي مصنوعاً من سبيكة الألومنيوم مع تصميم معدني كامل مدمج لتعزيز المتانة والقوة. على الرغم من ذلك، يظل MatePad 12 X خفيف الوزن حيث يبلغ وزنه 555 جراماً فقط، ونحيف بشكل مثير للإعجاب بسمك 5.9 مم. يتمتع بلمعان جميل وشعور مريح في اليد، مما يجعله الجهاز المثالي لمحبي الموضة.
تجربة تفاعلية سلسة مع شاشة PaperMatte بحجم 12 بوصة
يتميّز جهاز HUAWEI MatePad 12 X بشاشة PaperMatte فائقة السطوع بحجم 12 بوصة، مصممة لتقديم تجربة استثنائية للمستخدم للتفاعل باللمس والقراءة والكتابة. تساهم تقنية النقش المضاد للتوهج على المستوى النانوي في تقليل التوهج، مما يجعل استخدام الشاشة لفترات طويلة أكثر راحة للعينين. توفر الشاشة رؤية واضحة مع دقة عالية وألوان نابضة بالحياة تضمن استمتاعاً بالعرض. تُحاكي تقنية PaperMatte ملمس الورق، مما يحسن تجربة الكتابة بنسبة 47% مقارنة بالأجهزة اللوحية التقليدية. كما تستخدم طبقة فائقة مقاومة للبصمات والزيوت لتحسين استجابة اللمس، مما يضمن تفاعلات سلسة ومريحة. هذا يعني شاشة أفضل تحتاج إلى تنظيف أقل.
برامج إبداعية من الجيل الجديد للتعبير بلا حدود
يأتي جهاز MatePad 12 X مع تطبيق HUAWEI Notes، وهو تطبيق قوي لتدوين الملاحظات يسمح للمستخدمين بتسجيل وتنظيم أفكارهم بسهولة. بفضل ميزة Note Replay، يمكن للمستخدمين مزامنة الصوت مع ملاحظاتهم في الوقت الفعلي، مما يجعل من السهل استرجاع ومراجعة المحتوى بفعالية. كما توفر ميزة Multi-Note وOne-Touch Split Screen إمكانية عرض ومقارنة عدة ملاحظات جنبًا إلى جنب. يوفر تطبيق HUAWEI Notes أيضًا مجموعة غنية من النماذج الجاهزة، من دفاتر الملاحظات الأنيقة إلى نماذج التخطيط المصممة للإنتاج، مما يمنح المستخدمين الأدوات التي تتناسب مع احتياجاتهم.
من خلال تطبيق GoPaint، يمكن للمستخدمين إطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية والاستمتاع بمتعة الإبداع في أي وقت وأي مكان. يضم التطبيق أكثر من 150 فرشاة احترافية ويقدم أول لوحة قماشية في الصناعة بملمس واقعي، حيث يمكن تخصيص المعايير لإنشاء روائع فريدة. توفر الفرش المحسنة سلاسة وواقعية، مثل فرش الحبر والغسيل وفرش الطلاء الزيتي، مما يمنح المستخدمين تجربة رسم واقعية ومهنية.
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