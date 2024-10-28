تحدي دبي للياقة 30×30 من هواوي ينطلق بقوة على شاطئ كايت

(MENAFN
- mslgroup) صباح يوم 28 أكتوبر، في اليوم الأول من تحدي دبي للياقة، امتلئ شاطئ كايت بالحماس بحشد مليء بالطاقة. تجمع العشرات من العدائين للاحتفال باللياقة البدنية والمجتمع والالتزام من خلال سباق لمسافة 3 كيلومترات. تم تنظيم النشاط من قبل هواوي، تزامنًا مع إطلاق تحدي دبي للياقة (DFC)، وهي مبادرة للياقة تستمر لمدة شهر تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. تهدف هذه المبادرة إلى إلهام السكان لتخصيص 30 دقيقة من التمارين اليومية لمدة 30 يومًا.
شهد سباق الصحة من هواوي
مشاركة حشد من عشاق اللياقة البدنية، بالإضافة إلى بعض المؤثرين البارزين الذين قادوا الحماس، بما في ذلك آدم فولات، وعلي عمر، وإميل زريفة، وسهام م. زكي، وإسراء أسامة. شاركوا في الركض إلى جانب المشاركين، مما زاد من إثارة الحدث. هدف السباق إلى تعزيز رسالة تحدي دبي للياقة (DFC) وتشجيع الجميع على اتخاذ خطوات بسيطة ولكن ذات تأثير نحو نمط حياة صحي. وقد وفر شاطئ كايت، بمناظره الخلابة ومساحاته الواسعة، الموقع المثالي لفعالية تتمحور حول العافية.
هذا العام، تتعاون تطبيق هواوي للصحة مع تحدي دبي للياقة (DFC) لتشجيع الناس على الانغماس بشكل أعمق في رحلتهم نحو اللياقة، من خلال تقديم أدوات متقدمة لتتبع تقدمهم ووضع أهداف جديدة. الهدف الأوسع لهواوي هو خلق تداخل هادف بين اللياقة البدنية، والموضة، والتكنولوجيا. وتبرز أحدث الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي هذه الرؤية الطموحة، حيث جاء على سبيل المثال HUAWEI WATCH GT 5 Series مزودًا بنظام HUAWEI TruSense المبتكر الذي يقدم دقة غير مسبوقة في مراقبة الصحة واللياقة.
تتميز سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 بميزات تتبع رياضية جديدة مخصصة للرياضيين الجادين، مثل أدوات ركوب الدراجات المحسنة وتجربة الجري الشاملة. كما شهدت مراقبة معدل ضربات القلب تحسينًا كبيرًا، حيث تجاوزت الدقة الآن 98٪ أثناء جلسات الجري. تقدم الساعة أيضًا أكثر من 100 وضع رياضي، بما في ذلك الجري، وركوب الدراجات، والغولف، والبادل. تعمل هواوي بشكل مستمر على زيادة تركيزها على تكنولوجيا الرياضة والصحة، مع وجود العديد من المختبرات الصحية حول العالم المخصصة لتطوير تقنيات مراقبة الصحة واللياقة البدنية. من خلال شراكتها مع تحدي دبي للياقة (DFC)، تأمل هواوي في تمكين الأفراد من تجاوز الحدود وتبني أسلوب حياة أكثر صحة.
يبدأ تحدي دبي للياقة (DFC) في 26 أكتوبر ويختتم في 24 نوفمبر بفعالية Dubai Run المنتظرة بشغف، مما يشير إلى نهاية شهر كامل من الاحتفال بالصحة واللياقة البدنية. كان تحدي اللياقة العام الماضي ناجحًا للغاية، حيث جذب أكثر من 2.4 مليون مشارك. تعد نسخة 2024 من تحدي دبي للياقة بتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة للسكان والزوار من جميع الأعمار والقدرات. سيشمل هذا العام جلسات تمارين مبتكرة تقام على أرض الواقع، وفعاليات بارزة في مواقع شهيرة، وتحديات لياقة عالمية المستوى. يمكن للمشاركين أيضًا توقع رياضات وأنشطة جديدة ومثيرة لتجربتها، بالإضافة إلى فعاليات مجتمعية تركز على الشمولية والعمل الجماعي.
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