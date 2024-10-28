(MENAFN
Editorial) التاسعة إقليميا عن فئة النقل والخدمات اللوجستية
جي دبليو سي على قائمة روّاد الاستدامة ضمن تصنيف فوربس الشرق الأوسط
- الشيخ عبدالله بن فهد: الالتزام بالاستدامة يعزز قوة وتأثير علامتنا التجارية
- دمج شامل للعوامل البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة في نموذج الأعمال
أكتوبر 2024 \ الدوحة \ قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي)، إحدى أسرع الشركات اللوجستية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تحقيق انجاز جديد يتمثل في حلولها بالمرتبة التاسعة إقليميا عن فئة النقل والخدمات اللوجستية، ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة للعام 2024، والتي تضم 105 شركة ومؤسسة تقوم بمبادرات مؤثرة في مجال الاستدامة بالمنطقة.
وقال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي أن هذا التصنيف يعكس بوضوح التزام الشركة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وفعالية مبادرات الاستدامة التي تنفذها وخصوصا في ظل استراتيجيتها التي تركز على دمج شامل للعوامل البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة في نموذج أعمالها بما يتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024- 2030) ورؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيئة وتغير المناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكد الشيخ عبدالله بن فهد أن التزام "جي دبليو سي" بالاستدامة ينعكس إيجابا على ترسيخ قوة وتأثير علامتها التجارية ويعزز حضورها في الأسواق العالمية حيث تواصل الشركة تعزيز ريادتها بالاستدامة من خلال حزمة من المبادرات المتنوعة فيما يمثل تصنيفها بقائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة لعام 2024 تأكيداً على التزامها بتقديم أفضل الحلول اللوجستية وسلسلة توريد مستدامة للعملاء وبما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال حزمة من المبادرات أبرزها التعاون مع بيوبين لتحويل النفايات العضوية إلى أسمدة يتم التبرع بها لاحقاً، وتنظيف الشواطئ وزراعة الأشجار وإعادة تدوير المنصات الخشبية إلى جانب توفير الطاقة والمياه والعمليات غير الورقية، وتحسين مسار المركبات، ومبادرات ترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير، والحفاظ على الطاقة (بما في ذلك مبادرات الإضاءة الطبيعية والموفرة للطاقة)، وتحسين استهلاك الموارد كما أن المركز اللوجستي الإقليمي لشركة جي دبليو سي في المنطقة الحرة في راس بوفنطاس قد تم تطويره وفقًا لمعايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS).
وأضاف سعادته أن التزام "جي دبليو سي" بالاستدامة يستهدف ترسيخ الوعي البيئي في المجتمع كما قامت مؤخراً بالانضمام إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يضم أكثر من 23 ألف شركة من 166 دولة حول العالم ويعتبر أكبر مبادرة عالمية تطوعية لترسيخ ممارسات الأعمال المسؤولة وأسس الاستدامة لدى الشركات، بما يتيح مواءمة استراتيجياتها مع المبادئ العالمية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.
وتضم قائمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط هذا العام 12 قطاعًا مختلفًا، حيث تم تصنيف القادة بناءً على تقييم شامل لجهود الشركات في مجال الاستدامة. وقد شمل التقييم، تحليل المبادرات ضمن كل قطاع، مع مراعاة تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وانبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارة النفايات، واستخدام المياه والطاقة والموارد، بالإضافة إلى تبني الطاقة المتجددة وتقنيات كفاءة الطاقة. كما اقتصر التقييم على المبادرات التي أصدرتها شركات من الشرق الأوسط في جميع أنحاء العالم ويسهم قادة الاستدامة في الشرق الأوسط، المصنفون ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لعام 2024 بنسختها الثانية، في تحقيق أجندة الاستدامة، من خلال تعزيز الاستدامة في المنطقة، وتعزيز التعاون الإقليمي، والالتزام بالمبادرات والابتكارات المستدامة، سعيًا لإعادة تشكيل ملامح المستقبل.
وإلى جانب التزامها بالاستدامة تتصدر جي دبليو سي مشهد القطاع اللوجستي، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات بما في ذلك شحن البضائع، والخدمات اللوجستية التعاقدية، والمشاريع اللوجستية، وحلول سلاسل التوريد. وبفضل المرافق المتطورة، والشراكات الاستراتيجية، والبنية التحتية القوية، تتمكن الشركة من تقديم حلول لوجستية فعالة بمنتهى السلاسة للعملاء عبر مختلف القطاعات.
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