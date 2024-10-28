إل جي تُعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024

(MENAFN
- LG-One Gulf) دبي،الامارات العربية المتحدة, 28 أكتوبر 2024: أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن إيراداتها للربع الثالث من عام 2024 والتي بلغت 22.18 تريليون وون كوري مع ربح تشغيلي بلغ 751.9 مليار وون كوري. وتمثل هذه الإيرادات أعلى مستوى على الإطلاق للربع الثالث، في حين احتلت الأرباح التشغيلية المرتبة الرابعة في تاريخ الشركة.
وأثرت عدة عوامل خارجية على نتائج الربع الثالث، شملت التأخير المطول في تعافي الطلب بالسوق والصراعات الجيوسياسية المستمرة في جميع أنحاء العالم. وأدت هذه التحديات إلى ارتفاع نفقات الشحن العالمية، مما ساهم في زيادة التكاليف.
وعلى الرغم من هذه العقبات، حققت "إل جي" نمواً في الإيرادات على أساس سنوي لأربعة أرباع متتالية من خلال ترقية محفظة أعمالها. ويشمل ذلك تحويل أساليب ونماذج الأعمال وتوسيع عمليات منتجات وحلول الشركات. وأتاحت هذه الجهود لشركة "إل جي" بالتعويض جزئياً عن الزيادات غير القابلة للتجنب في التكاليف، مما مكن الشركة من الحفاظ على ربح تشغيلي قوي والاحتفاظ بقدرتها التنافسية الأساسية القوية.
تخطط "إل جي" في المستقبل لتسريع عملية التحول التجاري من خلال توسيع اشتراكات الأجهزة المنزلية والمبيعات المباشرة للمستهلك ومبيعات المنتجات حسب الحجم. إضافةً إلى ذلك، تهدف الشركة إلى دفع عجلة النمو المُطّرد في قطاع الأعمال التجارية بين الشركات مع توسيع نطاق أعمال المحتوى والخدمات القائمة على المنصات.
وحققت شركة "إل جي" للأجهزة المنزلية وحلول الهواء إيرادات في الربع الثالث بلغت 8.34 تريليون وون كوري وربحاً تشغيلياً بلغ 527.2 مليار وون كوري. وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، زادت الإيرادات بنسبة 11.7% والربح التشغيلي بنسبة 5.5%. وعلى الرغم من الظروف الخارجية الصعبة، تفوقت أعمال الأجهزة المنزلية لشركة "إل جي" على نظيراتها، مما أكد قدرتها التنافسية القوية. وحتى مع التعافي المتأخر في الطلب العالمي على الأجهزة، فإن النمو السريع لنموذج أعمال الاشتراك وأعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاصة بالشركات دفع إلى توسيع الإيرادات. وعلى الرغم من أن الارتفاع في تكاليف الخدمات اللوجستية في النصف الثاني من العام أثّر بشكل كبير على الربح التشغيلي، إلا أنّ الشركة حققت نتائج تجاوزت نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل نمو الإيرادات والقدرة التنافسية الاستثنائية للتصنيع.
ومن المتوقع أن تتحسن ظروف السوق تدريجياً في الربع الرابع، حسب ما أشارت إليه المؤشرات الاقتصادية الرائدة في الدول الكبرى وخفض أسعار الفائدة. وتُخطط "إل جي" لتنويع مجموعة الأجهزة المنزلية واستراتيجية التسعير لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الناشئة، مع توسيع نطاق الأعمال الجديدة مثل الاشتراكات ومبيعات الشركة المباشرة للمستهلك للحفاظ على نمو الإيرادات. وستواصل الشركة التركيز على العمليات الفعالة مع مراعاة الزيادة الموسمية في نفقات التسويق، لضمان الربحية.
وسجّلت شركة "إل جي" للترفيه المنزلي إيرادات بلغت 3.75 تريليون وون كوري وربح تشغيلي بلغ 49.4 مليار وون كوري في الربع الثالث. وزادت الإيرادات بنسبة 5.2% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بزيادة الشحنات في أوروبا، والتي تعتبر سوق رئيسية لتلفزيونات OLED. وعلى الرغم من زيادة التكلفة بشكل كبير بسبب الارتفاع الحاد في أسعار لوحات LCD، إلا أن النمو المستمر لأعمال المحتوى والخدمات القائمة على نظام التشغيل webOS قلل من التأثير على الأرباح الإجمالية.
ومن المتوقع أن يشهد سوق التلفزيونات نمواً طفيفاً في الربع الرابع، وخاصةً في سوق المنتجات منخفضة التكلفة، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وتخطط "إل جي" للاستجابة بمرونة للتغيرات في الطلب على سوق التلفزيونات مع تسريع النمو من خلال توسيع شراكاتها مع نظام التشغيل webOS لزيادة قاعدة مستخدميها.
أعلنت شركة "إل جي" لحلول مكونات المركبات عن إيرادات الربع الثالث التي بلغت 2.61 تريليون وون كوري وربح تشغيلي بقيمة 1.1 مليار وون كوري. وارتفعت إيراداتها مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لكنها انخفضت قليلاً عن الربع السابق بسبب تباطؤ الطلب على المركبات الكهربائية. كما انخفضت الأرباح التشغيلية، متأثرةً بزيادة نفقات البحث والتطوير لتأمين تقنيات المركبات كالبرمجيات والاستثمارات الاستباقية للإنتاج الضخم لحجم الطلبات.
ومن المتوقع أن يحافظ السوق في الربع الرابع على اتجاه النمو مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي والربع السابق. ومع ذلك، يُتوقّع أن يتباطأ النمو بسبب ركود الطلب على المركبات الكهربائية. وتخطط "إل جي" للتركيز على نمو المبيعات بناءً على تراكم الطلبات المضمون وتعزيز مكانة منتجاتها الرئيسية في السوق، ومنها أنظمة القياس عن بُعد والرؤية والصوت والمحركات. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الشركة جهودها لتحسين الكفاءة في جميع عملياتها والسعي إلى تحقيق المزيد من الربحية.
أعلنت شركة "إل جي" لحلول الأعمال عن إيرادات الربع الثالث التي بلغت 1.40 تريليون وون كوري وخسارة تشغيلية بقيمة 76.9 مليار وون كوري. ونمت الإيرادات على أساس سنوي بسبب زيادة مبيعات المنتجات الاستراتيجية مثل شاشات الألعاب واللافتات LED، بالإضافة إلى تأمين طلبات الشركات واسعة النطاق لمنتجات الحاسوب الشخصي. ومع ذلك، ازدادت الخسارة التشغيلية بسبب ارتفاع أسعار لوحات LCD وزيادة تكاليف الخدمات اللوجستية وتكثيف المنافسة وارتفاع الاستثمارات في رعاية الأعمال الجديدة داخل الشركة.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب على خطوط المنتجات الاستراتيجية التي تضم شاشات الألعاب ولافتات LED في الربع الرابع بنسبة مزدوجة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يعزز الاهتمام المتزايد بالحواسيب الشخصية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الطلب على الحواسيب المحمولة المتميزة. لذلك تخطط الشركة لتوسيع مبيعات المنتجات الاستراتيجية والتركيز على تحسين الربحية من خلال العمليات الفعّالة.
وقررت شركة "إل جي" في أعقاب قرار مجلس إدارتها الشهر الماضي، وقف أعمالها في مجال البطاريات. ونتيجةً لهذا القرار، وبدءاً من تقرير أرباح الربع الثالث، سيتم التعامل مع الإيرادات والأرباح التشغيلية ذات الصلة باعتبارها عمليات متوقفة في البيانات المالية. وسيؤدي هذا أيضاً إلى تعديلات في الإيرادات والأرباح التشغيلية السابقة.
مؤتمر الأرباح والمكالمة الجماعية
ستعقد "إل جي إلكترونيكس" مكالمة جماعية باللغتين الكورية والإنجليزية بتاريخ 24 أكتوبر 2024 الساعة 16:30 بتوقيت كوريا القياسي (07:00 بتوقيت جرينتش/UTC). ويُطلب من المشاركين في المكالمة الجماعية التسجيل مسبقاً عبر الإنترنت للحصول على رقم التعريف الشخصي الخاص. وسيكون ملف العرض متاحاً للتنزيل عبر الموقع الإلكتروني لشركة إل جي إلكترونيكس قبل موعد المكالمة.
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