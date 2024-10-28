"كريم فود" تطلق عرض "Member Mondays" مع خصومات أسبوعية حصرية لمشتركي "كريم بلس"

(MENAFN
- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 28 أكتوبر 2024: أطلقت "كريم فود" عرض "Member Mondays" الأسبوعي الذي يتضمن عروض طعام حصرية لمشتركي "كريم بلس"؛ حيث يمكنهم الاستفادة، كل يوم إثنين، من خصومات مميزة على طلبات الطعام من أشهر المطاعم والمقاهي مثل "ألو بيروت"، و"شيك شاك"، و"كوستا"، و"سلاطة" وغيرها.
وبهذه المناسبة، قال جاسكاران سينغ، نائب الرئيس لخدمة "كريم فود": "يتيح اشتراك ’كريم بلس‘ للعملاء وفورات مميزة عبر العديد من الخدمات اليومية، بدءاً من توصيل طلبات الطعام والبقالة إلى الرحلات والمدفوعات. ويسرنا من خلال عرض "Member Mondays" أن نمنح الأعضاء مزيداً من المزايا، وأن نضيف شيئاً من البهجة لكسر روتين حياتهم أيام الإثنين".
اكتسب عرض "Member Mondays" شعبية سريعة بين أعضاء "كريم بلس" واستقطب عملاء جدد للاشتراك فيها. فخلال أول أسبوعين فقط من العرض، شهدت "كريم فود" زيادة بنسبة 20% في طلبات يوم الاثنين من المطاعم المشاركة في العرض، فضلاً عن آلاف الاشتراكات الجديدة أسبوعياً في "كريم بلس"، وتسجيل زيادة بنسبة 25% في إعادة تفعيل عضوية المشتركين مقارنة بالأشهر السابقة.
وتضم قائمة المطاعم المشاركة في عرض "Member Mondays" مجموعة متميزة من المطاعم المفضلة للعملاء بما في ذلك "ألو بيروت"، و"شيك شاك"، و"أندر 500"، و"سوشي آرت"، و"زاروب"، و"سلاطة"، و"الفرن الفلسطيني"، و"تشاوكينج"، و"جينوز ديلي"، و"بينكبيري"، مع خصومات تصل إلى 30% لأعضاء "كريم بلس".
ويمكن لأعضاء "كريم بلس" في دبي وأبوظبي الاستمتاع بخدمة توصيل مجاني غير محدود مع خصومات خاصة على طلبات الطعام والبقالة، وخصومات فورية تصل إلى 50% على تناول الطعام في المطعم، ورصيد مرتجع على 10 رحلات شهرياً، بالإضافة إلى خصومات مميزة على مشتريات الإلكترونيات وخدمات التنظيف والغسيل، ودراجات كريم.
ويوفر الأعضاء من خلال اشتراكهم ما يعادل 300 درهم شهرياً مقابل رسوم شهرية تبلغ 19 درهماً فقط، بينما يوفر الأعضاء النشطون ما يصل إلى 1000 درهم شهرياً. وتشير بيانات الخدمة إلى أن العملاء وفروا حتى عام 2024 ما يزيد على 28 مليون دولار من خلال "كريم بلس".
للاستمتاع بخصومات ومزايا حصرية عبر أكثر من 15 خدمة، يرجى تنزيل أو فتح تطبيق كريم والاشتراك في كريم بلس.
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