موتور تريند تختار لينكون نوتيلوس كأفضل مركبة رياضية متعددة الاستخدامات لعام 2025

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية 24أكتوبر 2024: أعلنت مجموعة موتور تريند، التابعة لشركة وارنر براذرز ديسكفري، اليوم عن فوز لينكون نوتيلوس بجائزة أفضل مركبة رياضية متعددة الاستخدامات لعام 2025. وقد تميزت لينكون نوتيلوس عن منافسيها بفضل تصميمها الخارجي الأنيق والرياضي، وميزات المساعدة المتقدمة للسائق، والراحة داخل المقصورة، ونظام التجربة الرقمية داخل المركبة سهل الاستخدام. تأخذ نوتيلوس علامة لينكون إلى مستوى جديد بفضل "العامل المميز" الذي لفت انتباه حكام موتور تريند، ليضع الكروس أوفر الفاخرة متوسطة الحجم ذات الصفين من المقاعد في الصدارة.
تفوقت لينكون نوتيلوس على العديد من المنافسين البارزين، بما في ذلك ريفيان R1S، تويوتا لاند كروزر، لكزس GX550، هيونداي سنتافي، جي إم سي هامر، ومرسيدس G-Wagon. تستند جوائز موتور تريند "مركبة العام" المرموقة إلى ستة معايير رئيسية: السلامة، الكفاءة، القيمة، التقدم في التصميم، التفوق الهندسي، وأداء الوظيفة المقصودة.
وقال إد لو، رئيس التحرير لدى مجموعة موتور تريند: "المركبة الرياضية متعددة الاستخدامات المثالية هي المزيج المتكامل بين الأناقة والراحة وتجربة القيادة الفاخرة - وهذا ما تقدمه نوتيلوس في كل جانب. كل راكب، بما في ذلك ركاب المقعد الخلفي، يشعر بالتقدير، كما تجمع لينكون نوتيلوس هايبرد أيضاً بين تجربة فاخرة وكفاءة في استهلاك الوقود، وكل ذلك بسعر تنافسي".
في جيلها الثاني الآن، تأتي لينكون نوتيلوس ذات الصفين والخمسة مقاعد بين لينكون أفياتور الأكبر، التي تحتوي على ثلاثة صفوف وسبعة مقاعد، ولينكون كورسير الأصغر ذات الصفين والخمسة مقاعد، وبالنسبة للأداء، تأتي النسخة القياسية بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر بأربع أسطوانات مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات. ينتج هذا المحرك 250 حصاناً وعزم دوران يبلغ 280 رطل-قدم. أما في نسخة الهايبرد، فيستبدل ناقل الحركة ذو الثماني سرعات بناقل eCVT (وهو ناقل حركة متغير باستمرار مدعوم بمحرك كهربائي بقوة 168 حصاناً)، كما يبلغ إجمالي قوة النسخة الهايبرد 310 حصاناً وعزم دوران 295 رطل-قدم.
كانت مهمة لينكون هي جعل هذه المركبة بمثابة "واحة متنقلة"، وقد نجحوا في تحقيق هذا الهدف بكل المقاييس. تجمع نوتيلوس بين التصميم الأنيق وقوة المحرك الموثوقة مع اهتمام دقيق بالتفاصيل، وكل ذلك مع التركيز على راحة السائق والركاب. فريق الخبراء في موتور تريند قدّر الفخامة التي تميز المركبة بالكامل، وكانوا منبهرين بشكل خاص بجودة التصميم والاهتمام بالتفاصيل في المقصورة الداخلية، بدءاً من جودة المقاعد وصولاً إلى الشاشة البانورامية العملاقة بحجم 48 بوصة.
تتمحور التكنولوجيا في نوتيلوس حول راحة المستخدم وتوفير تجربة سلسة، حيث يمكن ضبط الجانبين الأيسر والأيمن من وسائد الأرجل في مقعد السائق بشكل مستقل لتحقيق راحة أكبر خلال الرحلات الطويلة، بالإضافة إلى ميزات التدليك والتبريد، كما أن شاشة المعلومات والترفيه، وهي واحدة من أكثر ميزات نوتيلوس إشادة، قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة لتكون في موقع مناسب في مستوى عيني السائق لتسهولة الاستخدام، وتتمتع نوتيلوس أيضاً بتصنيف +Top Safety Pick من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS).
وقالت ديان كريج، رئيسة لينكون: " لقد كانت نوتيلوس الجديدة كلياً تحولاً كبيراً لعلامة لينكون. فهي لا تعيد فقط تصور تجربة المقصورة لعملائنا، بل تأخذ مفهوم المقصورة الداخلية إلى مستوى جديد مع تجارب اتصال جديدة ومتطورة. هذا التقدير من موتور تريند يُظهر كيف نقدم منتجات متميزة لعملائنا ويؤكد التقدم في الرحلة التحوّلية التي تبنتها علامة لينكون".
تم إطلاق نوتيلوس الجديدة كلياً في وقت سابق من هذا العام، وهي تسهم بشكل كبير في تعزيز نمو علامة لينكون، في إطار سعي الشركة لتجديد مجموعة مركباتها الرياضية متعددة الاستخدامات بالكامل.
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