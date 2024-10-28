نيسان من العربية للسيارات تعزز وعي السائقين بالقيادة الآمنة عبر حملة "السلامة أولويتنا"

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 أكتوبر 2024: أعلنت العربية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن إطلاق مبادرة شاملة تُعنى بالقيادة الآمنة تحت شعار "السلامة أولويتنا"، والتي تستمر حتى نهاية عام 2024. وتدعو المبادرة سائقي نيسان للاستفادة من العروض الحصرية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزيّة على الطرق وضمان تجربة قيادة أكثر أماناً.
وتتيح هذه المبادرة للعملاء الاستفادة من فحص مجاني للسلامة يشمل 20 نقطة، لضمان تلبية سياراتهم للمعايير المطلوبة، إلى جانب خصومات تصل إلى 60% على قطع الغيار والإصلاحات المتعلقة بالسلامة. كما تقدّم الحملة عروضاً استثنائيّة على الإطارات والإكسسوارات، بالإضافة إلى خيارات دفع مرنة، بهدف تعزيز الأداء الأمثل وضمان السلامة على الطرق لجميع العملاء.
وتستهدف هذه الحملة كلّاً من الأفراد والشركات على حدّ سواء، ما يؤكد التزام العربية للسيارات بتوفير راحة البال وتحقيق رضا العملاء عبر تقديم خدمات موثوقة. وتتيح هذه العروض للسائقين فرصة الحفاظ على سياراتهم بأفضل أداء وأعلى كفاءة.
MENAFN28102024002987014458ID1108825025
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.