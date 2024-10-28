هواوي تطلق حملتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية لعام 2024

(MENAFN
- BCW Global) الرياض، المملكة العربية السعودية، 24 أكتوبر 2024: أطلقت هواوي، الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية، حملتها الترويجية المرتقبة في المملكة العربية السعودية لعام 2024. وستغطي الحملة المدن السعودية الكبرى، بما في ذلك الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة والخبر والدمام، لعرض أحدث حلول وابتكارات هواوي.
وتتماشى الحملة مع الرؤية التكنولوجية للشركة، والمتمثلة في "بناء عالم ذكي متصل بالكامل" وتسريع اعتماد الذكاء الصناعي. وفي عصر النمو الهائل للبيانات والتطورات التكنولوجية المتسارعة، تعمل الاتصالات الرقمية على إعادة تشكيل أنماط العمل والحياة بشكل جذري، حيث يتجاوز هذا التحول مجرد رقمنة العمليات، بل ويتجه نحو تعزيز الذكاء الاصطناعي وتبني حلول مبتكرة تساهم في خلق قيمة مضافة غير مسبوقة عبر مختلف القطاعات. كما تسلّط الحملة الضوء على كيفية تسخير هذه التقنيات التحويلية لحفز الابتكار والتقدم في جميع أنحاء المملكة.
وبهذه المناسبة، قال تريفور ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في المملكة: "تجسد الحملة الترويجية التزام هواوي بدفع عجلة التحول الرقمي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال إيصال أحدث التقنيات مباشرة إلى أيدي العملاء، بما يدعم رحلة المملكة نحو مستقبل ذكي متصل بالكامل. وتسمح لنا هذه المبادرة بالتواصل المباشر مع الشركات المحلية، وفهم التحديات التي تواجهها كل شركة على حدة، والتعاون في ابتكار حلول مخصصة تساهم في دفع عجلة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات".
وستقدم الحملة أيضاً أحدث الحلول والابتكارات وأفضل الممارسات التي تقدمها هواوي لقطاعات الحكومة، والرعاية الصحية، والتعليم، والضيافة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تزويد العملاء والشركاء بمنتجات وحلول أكثر تنافسية.
وستستعرض هواوي مجموعة واسعة من حلولها وعروض منتجاتها المخصصة لمختلف القطاعات، والتي تتضمن حلول "واي فاي 7" المتقدمة المناسبة للتجهيزات الداخلية والخارجية، والتي تتميز بقدرات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، ستعرض الشركة وحدة الخدمة والتوجيه (SRU-700S NetEngine)، وجهاز التوجيه السحابي القوي CloudEngine 8800، ووحدة التخزين المبتكرة Manufactured Board and Storage 2000.
وبالاستفادة من شراكاتها القوية، نجحت هواوي في بناء نظامٍ إيكولوجيّ مزدهر يعود بالنفع على الجميع، ويركز على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف القطاعات. وتعكس الحملة الترويجية لعام 2024 هذا التوجه، إذ تجمع تقنيات هواوي المتطورة مع الخبرات المحلية لتقديم حلول مخصصة تساهم في دفع عجلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. ومع استمرار فعاليات الحملة في المدن السعودية الكبرى، تتجلّى البراعة التكنولوجية لشركة هواوي، كما تتبلور رؤية الشركة ومساعيها الدؤوبة لخلق مستقبل ذكي ومترابط بالكامل.
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