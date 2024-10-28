محافظ طولكرم يستقبل متضامنتين من جنوب أفريقيا وسلوفينيا ويطلعهن على الأوضاع الإنسانية في المحافظة

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN - استقبل محافظ طولكرم، مصطفى طقاطقة، اليوم الاثنين الناشطتين المتضامنتين مونيبا من جنوب أفريقيا، وتيجا كاساندري من سلوفينيا، وأطلعهما على الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه المحافظة نتيجة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقل المحافظ تحيات الرئيس محمود عباس للمتضامنتين، مترحماً على أرواح الشهداء، ووجّه تحياته للمعتقلين وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.
وخلال اللقاء، قدم طقاطقة شرحاً وافياً عن أوضاع محافظة طولكرم وما تتعرض له من انتهاكات تشمل الاجتياحات المتكررة، واستهداف المواطنين، والتدمير المتعمد للبنية التحتية في مخيمي طولكرم ونور شمس. وأوضح المعاناة التي يواجهها المزارعون خلال موسم قطف الزيتون، بما في ذلك منعهم من الوصول إلى أراضيهم القريبة من المستوطنات والجدار العازل.
وأشار المحافظ أيضاً إلى الأزمات الاقتصادية والتجارية التي تمر بها المحافظة بفعل حصار الاحتلال، وإقامة الحواجز التي تعيق وصول المتسوقين من داخل أراضي عام 1948، إضافة إلى توقف العمال عن العمل في هذه المناطق. ولفت إلى أزمة رواتب موظفي القطاع العام التي أثرت على الوضع الاقتصادي في طولكرم بشكل ملحوظ.
من جهتهما، عبرت الناشطتان مونيبا وتيجا عن سعادتهما لزيارة طولكرم، مؤكدتين تضامنهما مع الشعب الفلسطيني ومشاركتهما في حملات تطوعية، تشمل دعم المزارعين والمساعدة في قطف الزيتون.
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