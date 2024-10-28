محافظ طولكرم يستقبل متضامنتين من جنوب أفريقيا وسلوفينيا ويطلعهن على الأوضاع الإنسانية في المحافظة

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN - استقبل محافظ طولكرم، مصطفى طقاطقة، اليوم الاثنين الناشطتين المتضامنتين مونيبا من جنوب أفريقيا، وتيجا كاساندري من سلوفينيا، وأطلعهما على الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه المحافظة نتيجة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل المحافظ تحيات الرئيس محمود عباس للمتضامنتين، مترحماً على أرواح الشهداء، ووجّه تحياته للمعتقلين وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وخلال اللقاء، قدم طقاطقة شرحاً وافياً عن أوضاع محافظة طولكرم وما تتعرض له من انتهاكات تشمل الاجتياحات المتكررة، واستهداف المواطنين، والتدمير المتعمد للبنية التحتية في مخيمي طولكرم ونور شمس. وأوضح المعاناة التي يواجهها المزارعون خلال موسم قطف الزيتون، بما في ذلك منعهم من الوصول إلى أراضيهم القريبة من المستوطنات والجدار العازل.

وأشار المحافظ أيضاً إلى الأزمات الاقتصادية والتجارية التي تمر بها المحافظة بفعل حصار الاحتلال، وإقامة الحواجز التي تعيق وصول المتسوقين من داخل أراضي عام 1948، إضافة إلى توقف العمال عن العمل في هذه المناطق. ولفت إلى أزمة رواتب موظفي القطاع العام التي أثرت على الوضع الاقتصادي في طولكرم بشكل ملحوظ.

من جهتهما، عبرت الناشطتان مونيبا وتيجا عن سعادتهما لزيارة طولكرم، مؤكدتين تضامنهما مع الشعب الفلسطيني ومشاركتهما في حملات تطوعية، تشمل دعم المزارعين والمساعدة في قطف الزيتون.