مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي يُطلق مبادرة 'معاً ننهض' لدعم النساء والناجيات من السرطان في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN- نفذ مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة، بالشراكة مع مؤسسة "طفل الحرب"، مبادرة "معاً ننهض"، التي تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وتعزيز الوعي حول حقوق النساء والفتيات والأطفال في فلسطين. وتضمن المشروع تدريب مجموعات شبابية على قضايا الحماية وتقديم الخدمات المجتمعية، حيث خرجت مجموعة من المبادرات الشبابية بتركيز خاص على القضايا المحلية، وتم اختيار مبادرة "لأنك تستحقي" التي استمرت على مدار يومين.
ووفقاً لما ذكرته منسقة مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة نُفذ اليوم الأول من المبادرة في مركز بيتنا في البلدة القديمة، فيما استضافت جمعية مرضى السرطان اليوم الثاني تحت شعار "لأنك تستحقين"، حيث ركزت الفعاليات على تقديم الدعم والمساندة للنساء المريضات والناجيات من السرطان، تزامناً مع شهر أكتوبر الوردي، وبالتعاون من مركز بلدية الخليل المجتمعي "شارك".
وأشارت ناديا الجعبري، عضو الهيئة الإدارية لجمعية مرضى السرطان الخيرية ومسؤولة الأنشطة، إلى أهمية الدعم النفسي للسيدات، مبينة أن تحسن نفسيتهن يُساهم في تعزيز مناعتهن وتسريع الشفاء، فيما قد يؤدي الضغط النفسي إلى نتائج سلبية قد تصل إلى الوفاة. وأضافت أن هذه المبادرات ترفع من معنويات النساء، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وعبرت ميسر دويك، إحدى المشاركات في المبادرة، عن سعادتها قائلة: "أنتِ تستحقين التفريغ النفسي، وتستحقين أن تستمتعي بوقتك. الحمد لله نجحنا في وضع الابتسامة على وجوه السيدات".
كما أكدت مشاركة أخرى في المبادرة أن هذه الأنشطة تساعد النساء على التفريغ النفسي، خاصة أنهن تحت ضغوط كبيرة ولا تتاح لهن الفرص للخروج أو الترفيه، مشيرة إلى أن فعاليات المبادرة عملت على تنشيط النساء ومنحهن مساحة للاستمتاع والتعبير عن أنفسهن.
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