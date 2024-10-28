مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي يُطلق مبادرة 'معاً ننهض' لدعم النساء والناجيات من السرطان في الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN- نفذ مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة، بالشراكة مع مؤسسة "طفل الحرب"، مبادرة "معاً ننهض"، التي تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وتعزيز الوعي حول حقوق النساء والفتيات والأطفال في فلسطين. وتضمن المشروع تدريب مجموعات شبابية على قضايا الحماية وتقديم الخدمات المجتمعية، حيث خرجت مجموعة من المبادرات الشبابية بتركيز خاص على القضايا المحلية، وتم اختيار مبادرة "لأنك تستحقي" التي استمرت على مدار يومين.

ووفقاً لما ذكرته منسقة مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة نُفذ اليوم الأول من المبادرة في مركز بيتنا في البلدة القديمة، فيما استضافت جمعية مرضى السرطان اليوم الثاني تحت شعار "لأنك تستحقين"، حيث ركزت الفعاليات على تقديم الدعم والمساندة للنساء المريضات والناجيات من السرطان، تزامناً مع شهر أكتوبر الوردي، وبالتعاون من مركز بلدية الخليل المجتمعي "شارك".

وأشارت ناديا الجعبري، عضو الهيئة الإدارية لجمعية مرضى السرطان الخيرية ومسؤولة الأنشطة، إلى أهمية الدعم النفسي للسيدات، مبينة أن تحسن نفسيتهن يُساهم في تعزيز مناعتهن وتسريع الشفاء، فيما قد يؤدي الضغط النفسي إلى نتائج سلبية قد تصل إلى الوفاة. وأضافت أن هذه المبادرات ترفع من معنويات النساء، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وعبرت ميسر دويك، إحدى المشاركات في المبادرة، عن سعادتها قائلة: "أنتِ تستحقين التفريغ النفسي، وتستحقين أن تستمتعي بوقتك. الحمد لله نجحنا في وضع الابتسامة على وجوه السيدات".

كما أكدت مشاركة أخرى في المبادرة أن هذه الأنشطة تساعد النساء على التفريغ النفسي، خاصة أنهن تحت ضغوط كبيرة ولا تتاح لهن الفرص للخروج أو الترفيه، مشيرة إلى أن فعاليات المبادرة عملت على تنشيط النساء ومنحهن مساحة للاستمتاع والتعبير عن أنفسهن.



