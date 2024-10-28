الثقافة الغائبة.. رقابة الناخب على النائب

MENAFN - Amman Net) تظل الرقابة الشعبية على النواب أحد أبرز الثقافات والممارسات الغائبة عن مجتمعنا، هذا الغياب الذي ينتج عنه في العادة سلسلة طويلة من قطع الاتصال والتواصل بين الناخب والنائب، مما ينتج عن هذا الغياب إدارة ظهر النائب لناخبيه،وعدم إشراكهم في صمنع السياسات العامة ورسمها.



إن أهم مهمات التمثيل النيابي هو إشراك جمهور الناخبين في وضع السياسات من خلال إشراك الناخبين في التشريع والرقابة عن بعد ومن خلال ممثليهم في البرلمان، وعبر قيام الناخب بالاتصال والتشاور وتقديم الملاحظات وتوجيه النائب الى مواقف وقضايا عليه تبنيها خدمة للصالح العام.

وما يجري في ممارساتنا الديمقراطية أن علاقة الناخب بالنائب تنتهي فقط فور مغادرة الناخب لصندوق الاقتراع، لتدخل تلك العلاقة في قطيعة متواصلة الى حين موعد الانتخابات المقبلة، ليعود النائب الى جمهوره ليصرف المزيد من الوعود والبرامج التي ستظل كالعادة مجرد أوهام وطموحات ينتظمها الكذب الإنتخابي، والخداع.

والمشكلة الأبرز أن أحدا من الناخبين لا يسأل نائبه عن مدى التزامه ببرامجه ووعوده التي صرفها شرقا وغربا إبان بحثه عن المؤيدين والناخبين، والأهم أن أحدا من الناخبين لا يسأل أو يحاسب نائبه عما أنجزه للصالح العام رقابة وتشريعا.

وبالمقابل فإن النائب نفسه لا يلقي بالا لناخبيه فور وصوله للبرلمان، فلم نسمع أن نائبا اجتمع مع ناخبيه ليستشيرهم في قضية ما سواء أكانت رقابية أو تشريعية، ولا أحد من النواب تطوع ليقدم لجمهوره جردة حساب لما قدمه في عمله البرلماني خلال دورة برلمانية واحدة على الأقل طالبا من هذا الجمهور محاسبته وتشديد الرقابة على عمله البرلماني اليومي.

إن القطيعة بين النائب والناخب التي تبدأ فور مغادرة الناخب لصندوق الاقتراع نتجت عنها مساحة شاسعة من الغربة التي يتحمل مسؤوليتها كلمن الناخب والنائب على حد سواء، وهي التي أفضت بالنتيجة الى ضعف الثقة بين الجانبين، ودفعت بالجمهور الى عدم المبالاة بالبرلمان ورجالاته مما انعكس ضعفا شديدا في التفاعل بين السلطة البرلمانية والناخبين.

ان ثقافة رقابة الناخب على النائب او الرقابة الشعبية على النواب هي من أكثر الثقافات الغائبة او المغيبة في حياتنا الديمقراطية، فالناخب لا يعرف حقوقه وحدوده، والنائب يضرب صفحا عن إشراك جمهوره في ممارسته البرلمانية، ويشعر بالارتياح لغياب القرابة الشعبية عليه.

قبل اسبوعين توليت تدريب نحو 65 شابا وفتاة على مدى ثلاثة أيام وبتنظيم من مركز القدس للدراسات السياسية على كيفية وأهمية الرقابة الشعبية على النواب، وفوجئت بالصدى الذي أحدثته ورشات التدريب تلك لدى الشباب المشاركين وحماسهم في تشكيل فرق شبابية لممارسة الرقابة الشعبية على نواب مناطقهم الإنتخابية.

كان هذا الحماس الشبابي اللافت للانتباه قد كشف لي أيضا عن غياب الثقافة البرلمانية وحقوق المواطن الدستورية وحقوق النائب لدى الكثيرين من الشباب المشاركين في تلك الدورة.

ناقشنا في أيام التدريب الثلاثة حقوق وحدود تلك الرقابة وما الذي تجب مراقبته وسؤال النائب عنه، وكيفية إدامة الاتصال والتواصل بين جمهور الناخبين والنواب، ومدى مشاركة الناخبين في صنع السياسات في الفضاء العام، وإلى أي مدى سيصل تأثير الرقابة الشعبية ليس على النواب فقد وإنما على لسلطة التشريعية، وكيف ستعيد تلك القابة إن تم تفعيلها نسج علاقة الثقة بين البرلمان والشعب.

ومن المؤكد ان عملا شبابيا تطوعيا يعمل على تأسيس لجان شعبية في مناطقهم الانتخابية للرقابة على نوابهم سيدفع بالنواب لتحسين أدائهم الرقابي والتشريعي، وسيدفعهم للعمل على الاتصال والتواصل مع جمهورهم، وسيشعر هذا الجمهور في الوقت نفسه أنه شريك لنائبه في صناعة ورسم السياسات العامة للدولة وبما يعزز من مصالح المجتمع في الفضاء العام، ومما ينعكس ايجابا على السلطة البرلمانية وهي اول خطوات استعادة الثقة بين الشعب وممثليه في البرلمان.