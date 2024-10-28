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الأعيان يؤدون اليمين الدستورية الأربعاء

10/28/2024 7:17:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز دعوة المجلس للاجتماع يوم الأربعاء المقبل، لأداء قسم اليمين الدستورية.

وتُوجِب المادة 80 من الدستور، والمادة الرابعة من النظام الداخلي لمجلس الأعيان، على كل عين، وقبل الشروع بعمله، أن يُقسم اليمن الدستورية أمام المجلس.

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