الأعيان يؤدون اليمين الدستورية الأربعاء

الأعيان يؤدون اليمين الدستورية الأربعاء
التاريخ
10/28/2024 7:17:15 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز دعوة المجلس للاجتماع يوم الأربعاء المقبل، لأداء قسم اليمين الدستورية.
وتُوجِب المادة 80 من الدستور، والمادة الرابعة من النظام الداخلي لمجلس الأعيان، على كل عين، وقبل الشروع بعمله، أن يُقسم اليمن الدستورية أمام المجلس.
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