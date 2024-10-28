%52 نسبة الإنجاز في عطاء المرحلة الثالثة لمستشفى الإيمان الحكومي

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- Khaberni) خبرني - بلغت نسبة الإنجاز في عطاء المرحلة الثالثة لمستشفى الإيمان الحكومي في محافظة عجلون قرابة 52%، وفق مدير المستشفى محمد بني نصر.
وأوضح بني نصر، أن المرحلة الثالثة تشمل مكاتب إدارية وكراجات ومستودعات وقاعات للاجتماعات والمحاضرات وفقا للمملكة.
وتوقع الانتهاء من تنفيذ عطاء المرحلة الثالثة في النصف الأول من العام المقبل، مبينا أنه سيتم نقل المكاتب الإدارية والمستودعات إلى المبني الجديد عند الانتهاء من العطاء، وسيتم الاستفادة من المكاتب الحالية باستحداث عيادات جديدة.
وأضاف بني نصر أنه تم مؤخرا زيادة عدد المقاعد في قاعات الانتظار، وسيتم تزويد المستشفى بجهاز نداء آلي ودور إلكتروني للتسهيل على المراجعين.
وأشار إلى أن العمل داخل قسم الأشعة (جهاز الرنين المغناطيسي)، على ورديتين، لتصوير أكبر عدد ممكن من المراجعين وتقليص الموعد، حيث يتم حاليا تصوير المراجع خلال أسبوعين بدل شهرين سابقا.
وبين أن إدارة المستشفى تسعى إلى تزويد المستشفى بجهاز تصوير طبقي للشرايين والذي يستخدم بديلا عن عمليات القسطرة أحيانا.
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