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%52 نسبة الإنجاز في عطاء المرحلة الثالثة لمستشفى الإيمان الحكومي

10/28/2024 7:17:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بلغت نسبة الإنجاز في عطاء المرحلة الثالثة لمستشفى الإيمان الحكومي في محافظة عجلون قرابة 52%، وفق مدير المستشفى محمد بني نصر.

وأوضح بني نصر، أن المرحلة الثالثة تشمل مكاتب إدارية وكراجات ومستودعات وقاعات للاجتماعات والمحاضرات وفقا للمملكة.

وتوقع الانتهاء من تنفيذ عطاء المرحلة الثالثة في النصف الأول من العام المقبل، مبينا أنه سيتم نقل المكاتب الإدارية والمستودعات إلى المبني الجديد عند الانتهاء من العطاء، وسيتم الاستفادة من المكاتب الحالية باستحداث عيادات جديدة.

وأضاف بني نصر أنه تم مؤخرا زيادة عدد المقاعد في قاعات الانتظار، وسيتم تزويد المستشفى بجهاز نداء آلي ودور إلكتروني للتسهيل على المراجعين.

وأشار إلى أن العمل داخل قسم الأشعة (جهاز الرنين المغناطيسي)، على ورديتين، لتصوير أكبر عدد ممكن من المراجعين وتقليص الموعد، حيث يتم حاليا تصوير المراجع خلال أسبوعين بدل شهرين سابقا.

وبين أن إدارة المستشفى تسعى إلى تزويد المستشفى بجهاز تصوير طبقي للشرايين والذي يستخدم بديلا عن عمليات القسطرة أحيانا.

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