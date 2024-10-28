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حفل زفاف باليمن يتسبب بوفاة 5 سيدات ما القصة؟

10/28/2024 7:08:33 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - لقيت خمس نساء يمنيات مصرعهن وأصيب أربع أخريات بجروح عندما سقطت حافلة تقل٢٠ امرأة في طريقهن إلى حفل زفاف في بالوعة.

ولم يكن السائق على علم بالمطب، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى بعد احتجاج السكان المحليين على نقص الإمدادات الطبية.

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت بتفشي مرض شلل الأطفال في اليمن، حيث سجلت 273 حالة إصابة خلال ثلاث سنوات، وحذرت من أن المرض يمكن الوقاية منه من خلال التطعيم، لكن تغطية التحصين تتراجع بسبب الأزمة الصحية والاضطرابات الاجتماعية

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