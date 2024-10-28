حفل زفاف باليمن يتسبب بوفاة 5 سيدات ما القصة؟

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- Khaberni) خبرني - لقيت خمس نساء يمنيات مصرعهن وأصيب أربع أخريات بجروح عندما سقطت حافلة تقل٢٠ امرأة في طريقهن إلى حفل زفاف في بالوعة.
ولم يكن السائق على علم بالمطب، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى بعد احتجاج السكان المحليين على نقص الإمدادات الطبية.
وكانت الأمم المتحدة قد أفادت بتفشي مرض شلل الأطفال في اليمن، حيث سجلت 273 حالة إصابة خلال ثلاث سنوات، وحذرت من أن المرض يمكن الوقاية منه من خلال التطعيم، لكن تغطية التحصين تتراجع بسبب الأزمة الصحية والاضطرابات الاجتماعية
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