طفلان سوريان يلقيان بنفسهما من الشرفة هرباً من الحريق

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو يظهر طفلين سوريين يلقيان بنفسيهما من الشرفة، بعدما إندلع حريق في منزليهما جراء ماس كهربائي.
وظهر الطفلين في الفيديو الذي إلتقطه السكان المحليون، طفلين يلقيان بنفسيهما واحدًا تلو الآخر من الشرفة مع وصول الدخان وألسنة اللهب إلى الشرفة في حريق داخلي كبير.
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اندلع الحريق في شقة في محافظة شانلي أورفا جنوب تركيا، وكان الطفلين محاصرين في الشرفة وقرر والداهما المساعدة بهذه الطريقة قبل وصول فرق الإطفاء.
وصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث ونقلت الطفلين إلى المستشفى للمراقبة، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق في المنزل المكون من أربعة طوابق.
ومن غير الواضح ما إذا كان الطفلان بمفردهما في المنزل وقت اندلاع الحريق، وتقوم الشرطة بالتحقيق في الأمر.
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