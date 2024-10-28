طفلان سوريان يلقيان بنفسهما من الشرفة هرباً من الحريق

MENAFN - Khaberni) خبرني - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو يظهر طفلين سوريين يلقيان بنفسيهما من الشرفة، بعدما إندلع حريق في منزليهما جراء ماس كهربائي.

وظهر الطفلين في الفيديو الذي إلتقطه السكان المحليون، طفلين يلقيان بنفسيهما واحدًا تلو الآخر من الشرفة مع وصول الدخان وألسنة اللهب إلى الشرفة في حريق داخلي كبير.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اندلع الحريق في شقة في محافظة شانلي أورفا جنوب تركيا، وكان الطفلين محاصرين في الشرفة وقرر والداهما المساعدة بهذه الطريقة قبل وصول فرق الإطفاء.

وصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث ونقلت الطفلين إلى المستشفى للمراقبة، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق في المنزل المكون من أربعة طوابق.

ومن غير الواضح ما إذا كان الطفلان بمفردهما في المنزل وقت اندلاع الحريق، وتقوم الشرطة بالتحقيق في الأمر.