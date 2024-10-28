الصفدي: إفلات إسرائيل من العقاب مكنها من مواصلة خروقاتها

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأردن / PNN- قال وزير
الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، إن "إفلات إسرائيل من العقاب مكنها من مواصلة خروقاتها".
جاء ذلك خلال كلمة له في المنتدى الإقليمي التاسع لوزراء خارجية دول "الاتحاد من أجل المتوسط" الذي يعقد بمدينة برشلونة الإسبانية.
وأكد الصفدي أن "إسرائيل تخرق اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي، وإذا لم يواجه ذلك بجرأة فلن تكون هناك مصداقية للاتحاد".
وأشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تريد إبعاد كل الفلسطينيين عن أراضيهم ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي"، مشدداً على أنه "لا بديل لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) سوى مزيد من الحرب".
ويترأس الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعمال المنتدى.
وتضم المنظمة 43 بلدا، هي تركيا وفلسطين وإسرائيل والأردن والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وألبانيا وموناكو والمغرب وتونس وسوريا والجزائر ومصر ولبنان وموريتانيا إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
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