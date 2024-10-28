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الصفدي: إفلات إسرائيل من العقاب مكنها من مواصلة خروقاتها

10/28/2024 7:06:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأردن / PNN- قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، إن "إفلات إسرائيل من العقاب مكنها من مواصلة خروقاتها".

جاء ذلك خلال كلمة له في المنتدى الإقليمي التاسع لوزراء خارجية دول "‫الاتحاد من أجل المتوسط" الذي يعقد بمدينة برشلونة الإسبانية.

وأكد الصفدي أن "إسرائيل تخرق اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي، وإذا لم يواجه ذلك بجرأة فلن تكون هناك مصداقية للاتحاد".

وأشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تريد إبعاد كل الفلسطينيين عن أراضيهم ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي"، مشدداً على أنه "لا بديل لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) سوى مزيد من الحرب".

ويترأس الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعمال المنتدى.

وتضم المنظمة 43 بلدا، هي تركيا وفلسطين وإسرائيل والأردن والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وألبانيا وموناكو والمغرب وتونس وسوريا والجزائر ومصر ولبنان وموريتانيا إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

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