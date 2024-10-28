مركز حقوقي يستعرض أرقاما تفضح استهداف إسرائيل للقطاع الصحي خلال حرب الإبادة في غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - أكد مركز حقوقي ينشط في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال تستهدف القطاع الصحي الفلسطيني خلال“جريمة الإبادة الجماعية”.

وأشار مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير جديد، أن قوات الاحتلال استهدفت المنشآت الصحية المختلفة، وقصفت وحاصرت واقتحمت المستشفيات، ودمرت 162 منشأة صحية، و132 سيارة إسعاف، وأخرجت 34 و80 مركزاً صحياً عن الخدمة في أنحاء قطاع غزة.

وأوضح أن قوات الاحتلال قتلت 1,047 من أفراد الطواقم الطبية بين طبيب وممرض ومسعف وفني وإداري و85 من أفراد الدفاع المدني، وأصابت المئات منهم بجراح، واعتقلت 310 من الكوادر الطبية في سجونها خلال الحرب، لافتة إلى أن ثلاثة من أفراد الطواقم الطبية قضوا تحت التعذيب في أقبية التحقيق.

وأشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تمنع الجرحى والمرضى من السفر والوصول إلى الرعاية الصحية والعلاج المناسب.

وأوضح أن هناك 12,000 جريح ممنوعين من السفر للعلاج في الخارج، إضافة إلى 12,500 مريض بالسرطان بحاجة للعلاج والمتابعة الحثيثة بالخارج، و3,000 مريض بأمراض مختلفة، فيما يعاني 350,000 مريض بأمراض مزمنة جراء منع دخول الأدوية إلى قطاع غزة.

وتطرق المركز إلى الآثار السلبية التي لحقت بالمنظومة الطبية المتهالكة في غزة جراء الحرب، بعد الاجتياح المستمر لشمال قطاع غزة يوم الخامس من الشهر الجاري، والذي جاء بعد عمليتين عسكريتين سابقتين، حيث قتلت قوات الاحتلال مئات المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، وأصابت ما يزيد عن 1,000 آخرين، كما فُقد أثر العشرات، وأعلنت قوات الاحتلال عن اعتقال نحو 200 فلسطيني نقلتهم إلى سجونها.

واشتمل التقرير الحقوقي على شرح مفصل للأوضاع الصحية والواقع الصحي في محافظة شمال غزة، قبل وأثناء“حرب الإبادة”، والمستشفيات العاملة في ظل تطور العملية العسكرية الأخيرة، مستندا إلى معلومات من مسؤولي المستشفيات العاملة في شمال القطاع، وإفادات مشفوعة بالقسم من ضابط إسعاف وعدد من الجرحى الذين لم يتمكنوا من الحصول على العلاج، خلال سير العملية العسكرية.

جدير ذكره أن المركز أكد أن قوات الاحتلال تواصل تدمير مقومات الحياة وإنهاء العمل الإنساني وتفريع محافظة شمال غزة من سكانها، وتصعد القصف عبر الجو والبر والبحر، وتستهدف المنازل ومراكز الإيواء وتجمعات النازحين وخيامهم دون إنذار مسبق، وترتكب“جرائم القتل الجماعي” وعمليات تدمير واسعة النطاق للمنازل والمباني والبنى التحتية، في باقي محافظات القطاع،“في إصرار على مواصلة جريمة الإبادة الجماعية في غزة”.

وأكد أن التصعيد المتواصل لـ”جريمة الإبادة الجماعية”، ولا سيما الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في محافظة شمال غزة، والمتمثلة في قصف المنازل ومراكز الإيواء، ومطالبات الاحتلال المستمرة للسكان بإخلاء المحافظة ومن ثم استهدافهم، ومنع دخول المساعدات واتباع سياسة التجويع واستخدامها كسلاح حرب، واستهداف المستشفيات ومحاصرتها، يفاقم معاناة النساء، فيما يواجه السكان قسوة الحياة، خاصة في أماكن النزوح، التي يتكرر استهدافها وتنعدم فيها أدنى مقومات الحياة من مياه وغذاء ورعاية صحية، ويواجه فيها المدنيون، لا سيما النساء،“ظروفا غير إنسانية تهدد حياتهن”.