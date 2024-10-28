إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لبلدة الرام

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لبلدة الرام
التاريخ
10/28/2024 7:06:28 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة الرام شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز صوب المواطنين وبيوتهم في البلدة ما أدى لعدد من حالات الاختناق.
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