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إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لبلدة الرام

10/28/2024 7:06:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز صوب المواطنين وبيوتهم في البلدة ما أدى لعدد من حالات الاختناق.

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