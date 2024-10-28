نتنياهو يحدد موعد إقالة وزير الجيش يوآف غالانت

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين لشركائه الحريديين في ائتلافه الحكومي، إن إقالة الدفاع يوآف غالانت من منصبه ستكون ممكنة بعد الهجوم الذي تم شنه على إيران فجر السبت.

يأتي ذلك فيما حذر غالانت من أن تل أبيب تمضي في حربها "بدون بوصلة"، مشيرا إلى غياب تحديد لأهداف الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة وعلى لبنان، فيما رد نتنياهو بالتأكيد على أن أهداف الحرب "تم توسيعها مؤخرا".

وبحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11"، فقد نتنياهو رسالة إلى شركائه الحريديين في الائتلاف الحكومي، أن إقالة غالانت من منصبه، ستكون ممكنة بعد الهجوم على إيران. وأشار التقرير إلى أن أعضاء الكنيست الحريديين، قد هددوا بـ "إثارة أزمة ائتلافية"، هذا الأسبوع، بسبب عدم التقدم في قانون التجنيد.

كما احتجت الأحزاب الحريدية يوم الأحد، على تأخير التقدم في تشريع قانون التجنيد، من خلال مقاطعة اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع.

ووفق التقرير، فقد طلب نتنياهو و"فريقه" الانتظار في ما يتعلق بالأزمة التي يواجهها ائتلافه الحكومي، "إلى ما بعد التوتر الأمني ​​مع إيران"، لافتين إلى أن نتنياهو "مستعد لإقالة وزير الدفاع، في أقرب وقت ممكن".

ويعود الخلاف بين غالانت ونتنياهو أساسا إلى قانون التجنيد، حيث يسعى نتنياهو إلى تمرير إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية تحت ضغط شركائه الحريديين. وفي المقابل، يرفض غالانت تمرير القانون دون تحقيق توافق إسرائيلي واسع، محذرا من "تداعياته على الجيش ووحدة المجتمع".

وفي يوليو الماضي، هاجم وزراء من حزب الليكود، في مقدمتهم رئيس الوزراء نتنياهو، غالانت، أثناء تقديمه تقريرا خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، بسبب عدم مطالبته بتوافق واسع في الكنيست على قانون يطيل مدة الخدمة العسكرية النظامية وفي قوات الاحتياط، بينما طالب بتوافق واسع على قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية.