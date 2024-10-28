الاحتلال يجبر اربعة أشقاء من عائلة أبو الهوى على هدم أجزاء من منازلهم في الطور

الاحتلال يجبر اربعة أشقاء من عائلة أبو الهوى على هدم أجزاء من منازلهم في الطور
التاريخ
10/28/2024 7:06:26 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - اجبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة أشقاء من عائلة أبو الهوى، في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، على هدم أجزاء من منازلهم.
وأفادت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حي الطور وأجبرت الأشقاء أبو الهوى، على هدم أجزاء من منازلهم بحجة عدم الترخيص.
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