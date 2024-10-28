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الاحتلال يجبر اربعة أشقاء من عائلة أبو الهوى على هدم أجزاء من منازلهم في الطور

10/28/2024 7:06:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اجبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة أشقاء من عائلة أبو الهوى، في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، على هدم أجزاء من منازلهم.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حي الطور وأجبرت الأشقاء أبو الهوى، على هدم أجزاء من منازلهم بحجة عدم الترخيص.

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