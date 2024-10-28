((نتفليكس)) تحذف 19 فيلماً فلسطينياً من منصتها

MENAFN - Palestine News ) ;كاليفورنيا / PNN - في خطوة مستهجنة وغير مسبوقة قررت نتفليكس حذف ما لا يقل عن 19 فيلمًا من منصتها تروي قصصًا فلسطينية أو أخرجها مخرجون فلسطينيون.

وكانت الشبكة قد أطلقت في وقت سابق مجموعة ((قصص فلسطينية)) ، وهي تتألف من 32 فيلمًا على المنصة تعرض تاريخ التجربة الفلسطينية وتنوعها، وتكشف عن حياة الفلسطينيين وأحلامهم وعائلاتهم وحبهم لوطنهم.

واعتبر المشاهدون أن المنصة تتحدى التوجه العالمي المؤيد لفلسطين وتحذف أفلامًا فلسطينية عن النكبة الفلسطينية عام 1948 وتكتفي بعرض واحد فقط بعد أن حذفت المنصة باقي الأفلام الفلسطينية يومي 13-14 الشهر الجاري، في خطوة يعتبرها الإعلاميون تهدف لطمس قصص الفلسطينيين وتطلعاتهم المنبثقة من ثقافتهم الشعبية.

وعلى ضوء ذلك، دعت منظمات دولية المنصة لإعادة الأفلام الفلسطينية التي حذفتها، حيث من المقرر أن تسلم منظمة ((كود بينك)) عريضة بهذا الشأن. وتحث العريضة نتفليكس على تفسير قرارها وإعادة كل فيلم محذوف للمنصة.

وأكدت المنظمة أن حذف كامل كتالوغ الأفلام الفلسطينية تقريبًا سيزيد من تهميش الأصوات الفلسطينية، في الوقت الذي يتعرض فيه أكثر من مليوني فلسطيني لإبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت المنظمات الدولية أيضًا إلى أن إسكات الأصوات الفلسطينية يمنع الجمهور على نطاق واسع من فهم حقيقة الاحتلال الإسرائيلي الوحشي والفصل العنصري والتطهير العرقي في غزة والإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وعلى مدار العام الماضي، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة ما لا يقل عن 200 ألف شخص، وفقًا لمقال نُشر في مجلة ((لانسيت)) الطبية البريطانية. وبالنظر إلى هذه الأرقام المرعبة، قالت المنظمات إنه يجب على نتفليكس ترويج القصص الفلسطينية لا حذفها.