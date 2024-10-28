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ماكدونالدز تستأنف مبيعاتها بعد حالة وفاة وإصابة العشرات بالتلوّث البكتيريّ

10/28/2024 7:06:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN- أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز الأحد أنّها ستستأنف قريبًا مبيعاتها من شطائر برغر إثر تعليقها في مناطق أميركيّة عدّة إثر إصابات بالإشريكيّة القولونيّة، بعدما أظهرت فحوص مخبريّة خلوّ المكوّنات المستخدمة في تحضيرها من البكتيريا.

وكان نحو 75 شخصًا أصيبوا بالمرض بعد تناول الطعام في مطاعم تابعة لسلسلة الوجبات السريعة العملاقة.

وجرى إدخال ما لا يقلّ عن 22 منهم إلى المستشفى وتوفّي أحدهم، بحسب بيانات نشرتها إدارة الغذاء والدواء الأميركيّة (اف دي ايه).

وأظهر تحقيق أجرته "إف دي إيه" صلة محتملة بين الإصابات بالإشريكيّة القولونيّة ونوع من البصل تستخدمه ماكدونالدز في تحضير منتجات لها، وتتزوّد به من شركة "تايلور فارمز".

وبناء على هذه المعلومات، علّقت السلسلة العملاقة إلى أجل غير مسمّى إمدادات البصل من هذا المورد.

وقالت الشركة إنّها علمت خلال عطلة نهاية الأسبوع بنتائج سلبيّة للاختبارات الّتي أجرتها وزارة الزراعة في ولاية كولورادو الّتي تضمّ الكثير من المؤسّسات المتضرّرة.

وأوضحت السلطات لماكدونالدز أنّها لا تنوي إجراء اختبارات إضافيّة، بحسب بيان نشرته السلسلة الأحد.

وقالت ماكدونالدز "يبدو أنّ المشكلة تقتصر على مكوّن واحد ومنطقة جغرافيّة واحدة"، مؤكّدة أنّها "واثقة" من حقيقة أنّ "أيّ منتج مرتبط بهذه الإصابات قد تمّت إزالته من سلسلة التوريد".

وقد استخدم البصل المعنيّ في تحضير برغر يسمّى "كوارتر باوندر". وكانت ماكدونالدز قرّرت تعليق تقديم هذا البرغر في حوالي 900 مطعم في كولورادو و11 ولاية أميركيّة أخرى.

وتخطّط المجموعة لاستئناف بيع شطائر "كوارتر باوندر" في هذه المؤسّسات "هذا الأسبوع". وقد رفع عدد من الضحايا المفترضين جرّاء هذا التلوّث البكتيريّ دعاوى قضائيّة ضدّ ماكدونالدز.

ويمكن أن تسبّب بكتيريا الإشريكيّة القولونيّة اضطرابات في المعدة، إضافة إلى الإسهال والقيء لأيّام عدّة.

يتعافى معظم الأشخاص من دون علاج خلال أسبوع أو أقلّ، لكن قد يصاب بعض المرضى بمضاعفات، بما يشمل الفشل الكلويّ.

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