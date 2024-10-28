الطيبي يطالب بتحقيق في تحريض على قتل العرب

MENAFN - Palestine News ) أم الفحم / PNN- طالب النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، الاثنين، المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا بإجراء تحقيق في ارتكاب متطرفين يهود جرائم كراهية وعنصرية وتحريض على قتل العرب.

وعادة ما تلاحق الشرطة الإسرائيلية مواطنين عرب في إسرائيل بتهمة ممارسة التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لم يسبق لها أن أعلنت عن ملاحقة إسرائيليين يهود.

وقال مكتب الطيبي، في بيان، إنه وجَّه هذا الطلب "في أعقاب الحادثة الأليمة التي وقعت قبل أيام، وراحت ضحيتها الشابة أرجوان مناع، ابنة قرية مجد الكروم والشاب حسن علي سواعد ابن قرية البعنة، وفي أعقاب التعليقات والمنشورات العنصرية والمقيتة ليهود متطرفين".

وأوضحت: "طالب النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، المستشارة القضائية للحكومة بواسطة المحامي اسامة سعدي بفتح تحقيق فوري مع كل أصحاب هذه التعليقات، ومع كل مَن ارتكب جرائم كراهية وحرّض على القتل أو العنصرية".

وتابع: "تأتي مطالبة النائب الطيبي للمستشارة القضائية بفتح التحقيق، بعدما كتب يهود متطرفين مئات التعليقات على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحمل جرائم كراهية أو تحريضا على قتل العرب، أو تحريضا على العنصرية، والفرح لموت أبناء المجتمع العربي".

وأوضح مكتب الطيبي أن هذه التعليقات جاءت "بعد لحظات من الإعلان عن سقوط صواريخ في قرية مجد الكروم (شمال إسرائيل)، ووقوع ضحايا وإصابات في المكان".

وقبل أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أُطلق من لبنان سقط على مجد الكروم العربية شمالي إسرائيل، ما أدى الى مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين من المواطنين الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وأوضح الطيبي للمستشارة القضائية أنه "لا ينتظر أي شيء من الوزير العنصري إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي) ولا من شرطته المتواطئة في الجريمة في المجتمع العربي والمسؤولة عن دماء ما يقارب ال 200 ضحية من المجتمع العربي".

وزاد بأن "شرطة إسرائيل تسارع لاعتقال عرب بحجج واهية، وأخرها اعتقال المرشدة (التربوية) انتصار حجازي.. والمستشارة القضائية هي المطالبة الآن بالفتح بتحقيق جاد وشامل".

ويأتي التحريض والكراهية والعنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين في الداخل المحتل في وقت تشن فيه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، وبدأت منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي حربا واسعة على لبنان.