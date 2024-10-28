عائلات الأسرى تضغط في الكنيست لإبرام اتفاق تبادل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- مارست عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ضغوطا على حكومة الاحتلال في الكنيست، الإثنين، على أمل إجبارها على إبرام اتفاق لتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وشن أفراد من عائلات الأسرى هجوما حادا على أعضاء في لجنة الأمن القومي البرلمانية، واتهموهم بعدم الجدية في التعامل مع ملف الأسرى.

وقال شاي ديكمان، ابن عم الأسير بغزة كارمل جات، إن "المشرعين لا يستطيعون الزعم أن الضغط العسكري على غزة سيعيد الرهائن"، حسب هيئة البث العبرية (رسمية).

وفي لقاء آخر مع لجنة الداخلية البرلمانية، قالت عيناف زانغاوكر، والدة الجندي ماتان: "أحباؤنا يموتون في الأنفاق بغزة.. وبينما نناضل لإطلاق سراحهم، يواصل مشروعون ممارسة حياتهم اليومية".

ونقلت عنها هيئة البث: "نتساءل ما هو أهم من التخلي عن المختطفين؟.. حان الوقت لنقول بوضوح: لا توجد قضية أكثر أهمية من عودة الرهائن".

أما جلعاد كورنغولد، والد الأسير طال شوهام، فقال: "هناك مختطفون دُفنوا أحياء جراء الغارات الإسرائيلية العشوائية.. هذا هو التهديد الوجودي الوحيد لإسرائيل".

ومنذ أيام تصعّد عائلات الأسرى الإسرائيليين فعالياتها لمطالبة حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق.

ومساء السبت، نظمت العائلات تظاهرة في مدينة تل أبيب، واتهمت نتنياهو بعدم الجدية في إبرام اتفاق.

وقال يهودا كوهين، ابنه نمرود أسير بغزة، للصحفيين مساء السبت في تل أبيب: "نتنياهو لا يريد صفقة لأنه يريد الاستمرار في الحكم".

وأضاف: "إذا ما أراد نتنياهو البقاء رئيسا للوزراء بشكل عام، وحرا بشكل خاص كونه يُحاكم جنائيا بتهم فساد، فسيواصل الإصرار على استمرار الحرب، والاستمرار في الحكم على دماء الرهائن والمدنيين والجنود الإسرائيليين".

كوهين تابع: "الطريقة الوحيدة للتوصل إلى صفقة هي إجبار نتنياهو".

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير إسرائيلي في غزة، فيما تقول حركة "حماس" إن العشرات منهم قُتلوا في غارات عشوائية إسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 143 ألف و500 شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.