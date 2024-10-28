فضيحة بالدوري الفرنسي بسبب ركلة جزاء مثيرة للجدل

MENAFN - Amman Net) منح الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل لفريق ليون الفرنسي مما دفع لاعبي ضيفه أوكسير إلى التوقف عن اللعب لعدة دقائق بطلب من مدربهم.

بعد احتساب ركلة مرمى في البداية، استدعى حكم الفيديو المساعد جيريمي ستينات حكم المباراة لمراجعة ركلة جزاء محتملة على ميكاوتادزه ليون ليعلن بعدها عن ركلة جزاء لصالح ليون في الدقيقة الـ41.

وبعد مراجعة اللقطة من طرف حكام الـ"فار"، تم تأكيدها، مما أثار غضب لاعبي أوكسير، الذين احتجوا بقوة وقدموا اعتراضا على القرار، كما طالب مدرب الفريق كريستوف بيليسييه لاعبيه بالخروج من الملعب وعدم إكمال المباراة.

وبسبب التوقف، أعلن الحكم 15 دقيقة كوقت بدل الضائع، لينهي ليون الشوط الأول متقدما بنتيجة 1-0 بعد أن نجح في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف عن طريق ميكاوتادزه.

ولم تقتصر شكاوى أوكسير على الاحتجاج، بل طالب الفريق بتقديم احتراز فني، وهي آلية في الدوري الفرنسي يمكن من خلالها مراجعة اللعب في نهاية المباراة.

ووقع جوبال جونيور، قائد الفريق الزائر، على الوثيقة قبل نهاية الشوط الأول مع الحكم. وهذا يعني أنه في حالة تأكد أنه وقع ظلم على الفريق الذي طلب الإنذار فإن العقوبة في هذه الحالة قد تُلغى بعد المباراة ويمكن إعادة المباراة.

ووضع أوكسير حدا لمسلسل انتصارات مضيفه ليون عند 3 مباريات متتالية، وذلك بإجباره على الاكتفاء بالتعادل 2-2 في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع ليون رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، بينما أصبح رصيد أوكسير 10 نقاط في المركز الـ13.