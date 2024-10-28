7 دلالات على سعادة المرأة

MENAFN - Khaberni) خبرني - إن السعادة ليست شيئًا يمكن أن يطارده الشخص ليحظى به ويستحوذ عليه ويحتفظ به إلى الأبد، إنها شعور يتدفق ويرتفع، ويتشكل باستمرار (ويعاد تشكيله) من خلال الاختيارات التي يتخذها الشخص كل يوم.

وبحسب ما جاء في موقع Your Tango، فإن أكثر النساء شعورًا بالسعادة يدركن تلك الحقيقة وبدلاً من انتظار محاذاة النجوم بسحر أو أن تمنحهن الحياة أفضل، فإنهن يزرعن بنشاط عقليات وعادات تسمح لهن بالازدهار في التو والحين، كما يلي:

1. منح النفس استراحة تعرف النساء السعيدات أن لديهن خيارًا في لحظات الزلات أو الأخطاء العفوية فإما أن يسمحن لزلاتهن بمطاردتهن وتغذية ناقدهن الداخلي، أو يمكنهن اختيار تحويلها إلى درس. وبالطبع، فإن الاختيار الثاني هو الأكثر احترافية يمكن تسجيل ملاحظات في دفتر اليوميات، وكلما وجدت السيدة نفسها تعيد تشغيل لحظة كانت تتمني لو كانت مختلفة، يمكنها أن تأخذ دقيقة لتدوين كيفية التعامل معها في المرة القادمة بأفضل ما لديها.

2. الانسحاب في الوقت المناسب تأخذ السيدة السعيدة دقيقة للتفكير لكي تتجنب المضي قدمًا إلى آخر جدال لا طائل من ورائه إدراكًا منها أن الأمر يستحق الإجهاد واهدار الطاقة.

تعرف النساء السعيدات متى يجب أن يدافعن عن موقفهن، لكنهن يعرفن أيضًا متى يجب أن يحمين سلامهن. في حين أنه قد يكون من الجيد أن تشعر السيدة بأنها "على حق" في الوقت الحالي، إلا أنه ليس فوزًا كبيرًا إذا كانت النتيجة مجرد المزيد من الإحباط والاستياء مما بدأ به الجدال.

3. تجنب "الشخصنة" إن البشر مخلوقات معقدة إلى ما لا نهاية وفي حين أن هناك لحظات قد تبدو شخصية للغاية، فإن أسوأ شيء يمكن القيام به هو استيعاب سلوك شخص آخر سخيف.

وبالطبع، إن النساء السعيدات يتقن فن التوقف قبل رد الفعل - وبالتأكيد قبل الانحدار إلى الشك الذاتي أو الغضب الكامل. إنهن يفهمن أن شخص ما ربما يعاني من انعدام الأمان والمخاوف والآمال. لذا، فإنهن يضعن في الاعتبار أن تصرف شخص ما بشكل سيء، ربما يكون لسبب يتعلق به هو شخصيًا، وبالتالي فإنها مشكلته، وليست مشكلتها وأنها حرة في المضي قدمًا.

4. التخلي عن فكرة صداقة الجميع من الطبيعي أن يرغب الإنسان في أن يكون محبوبًا ومقدرًا من قبل الأشخاص من حوله، لكن أسعد النساء تخلين عن حملة البحث عن الموافقة واحتضنن ذواتهن الأكثر أصالة. لقد تعلمن أنهن لا يجب عليهن اكتساب صداقة أو ود الجميع - وهذا أمر جيد تمامًا.

لقد أظهرت لهن الحياة أنه بغض النظر عن مدى صدقهن أو دعمهن أو طيبتهن، سيكون هناك دائمًا أشخاص لا يتوافقون معهن. وهنا تكمن المشكلة - ففي بعض الأحيان، ربما يكره البعض شخص ما على وجه التحديد بسبب أفضل سماته.

إنهن يتذكّرن دومًا أن قيمتهن لا ترتبط برأي أي شخص آخر. إنهن يتكئن على الأشخاص الذين يحبونهن ويقدرونهن كما هن بالضبط - فهم الأشخاص المهمون.

5. التخلي بهدف "الفوز" إن إحدى أكثر الأساطير ضررًا التي يتغذى عليها الكثيرون هي أن المثابرة تضمن النجاح دائمًا وأن الابتعاد - عن الوظيفة أو الصداقة أو العلاقة - يعني أنه تم فقد بعضًا من الذات. إن النساء السعيدات لا يتوقفن كثيرًا أمام العثرات.

ويشعرن أنه كلما طالت مدة استثمارهن في شيء ما، كلما كان شعورهن بالفشل أكثر ثِقلاً. وقد رأت النساء السعيدات هذا السرد يلحق الدمار بحياتهن ورفضن التصديق عليه.

إن المفتاح هو معرفة متى تتوقف السيدة السعيدة عن صب مواردها القيمة في شيء لم يعد يخدمها. إن الأمر لا يتعلق بالاستسلام - بل يتعلق بالاعتراف عندما لا يؤتي الاستثمار ثماره وامتلاك القوة للابتعاد عن العائدات المتناقصة.

6. عدم إضاعة الوقت في المقارنة يبدو أن هناك دائمًا شخصًا ما يقضي وقتًا أفضل، في مكان أفضل، ويرتدي ملابس أفضل. وبينما يعلم الشخص في أعماقه أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست سوى لقطات مميزة، فمن الصعب ألا يشعر بأنها تفوته أو يعيش حياة أقل إثارة من ذلك الصديق الذي يسافر دائمًا، فإن النساء السعيدات يرين أن الحياة لا تتعلق بعدد الإعجابات التي يحصلن عليها، بل تتعلق بمدى إعجابهن بحياتهن. وبدلاً من البحث عن طريق المقارنة، يركزن على خلق لحظات مهمة حقًا. سواء كان ذلك تجربة وصفة جديدة، أو اللحاق بصديق على فنجان من القهوة أو الانغماس في هواية تثير الفرح. إنهن يدركن أنه كلما زاد استثمارهن في حياتهن، زاد ازدهارها - دون الحاجة إلى عوامل تجميل زائفة.

7. الأولوية للعناية الذاتية إن التوفيق بين متطلبات الحياة اليومية يمكن أن يكون مرهقًا تمامًا. من السهل أن يقع الشخص في فخ وضع نفسه بالمرتبة الأخيرة، سواء كان ذلك بسبب رعاية الآخرين أو مواكبة التدفق المستمر للرسائل النصية والبريد الإلكتروني، أو محاولة شطب شيء واحد آخر من قائمة المهام التي لا تنتهي. في المقابل، تدرك النساء السعيدات أنه لا يمكن السكب من كوب فارغ

. لهذا السبب فإنهن يجعلن إعادة الشحن أمرًا غير قابل للتفاوض، ويتجاوزن الانغماس في المتع السطحية لاحتضان العافية الحقيقية. إنهن يعطين الأولوية للنوم والترطيب والتغذية وممارسة الرياضة، والأهم من ذلك، وضع حدود واضحة. إن الصحة والحيوية وراحة البال هي الرفاهيات الحقيقية في الحياة.