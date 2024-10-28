الولايات المتحدة.. الدعاية الرئاسية تتخذ أشكالا مختلفة مع اقتراب موعد حسم الانتخابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من عنفار جاش
(تقرير) واشنطن - 28 - 10 (كونا) -- مع بدء العد العكسي لاقتراع الخامس من نوفمبر المقبل الذي يصوت فيه الأمريكيون لاختيار خلف لرئيس الولايات المتحدة الحالي جو بايدن يكثف المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس جهود الدعاية بأشكال مختلفة لإقناع الناخبين بالتصويت لهما.
ويسعى الطرفان إلى اقناع أكبر عدد ممكن من الناخبين خاصة في الولايات المتأرجحة إذ تشهد خيارات الناخبين تأرجحا لفترات طويلة قبل أن تستقر في كفة حزب معين وقبل أن يحسم أصحابها قرارتهم بالتصويت لهذا المرشح أو ذاك.
ويتبع ترامب وهاريس أساليب دعاية متعددة بينها الدعاية التقليدية عبر وسائل الإعلام سواء وسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى أساليب أخرى مثل الاستعانة ب"المغاضبين السياسيين" أو المنشقين عن هذا الحزب أو ذاك فضلا عن تكثيف المقابلات الإعلامية وحملات (طرق الأبواب) التي يتطوع خلالها نشطاء لزيارة الناخبين في بيوتهم والتحدث معهم مباشرة.
كما تشمل أساليب الدعاية المكالمات الهاتفية والرسائل النصية واللافتات التي تنصب في الشوارع أو الشعارات التي تثبت على واجهات المنازل أو السيارات.
وتتصدر الولايات المتأرجحة (سبع ولايات غير محسومة لأي مرشح) اهتمام المترشحين عبر مختلف الجوانب بما في ذلك الدعاية الانتخابية إذ يضخ المرشحان مئات الملايين من الدولارات لاستقطاب الناخبين عبر "فيضان" من الإشهارات السياسية على مختلف المنصات الإعلامية.
ففي ولاية (بنسلفانيا) مثلا التي تعد أهم ولاية متأرجحة ويركز عليها ترامب وهاريس بشكل لافت مقارنة مع باقي ولايات الحسم أنفق المرشحان أكثر من نصف مليار دولار على الدعاية الانتخابية.
ونقلت شبكة (فوكس نيوز) عن تحليل أعدته مؤسسة (فيلادلفيا انكوايرر) أن المرشحين أنفقا على الدعاية الانتخابية في هذه الولاية أكثر من 538 مليون دولار.
ويذكر التحليل الذي نشر الثلاثاء الماضي أن حملة الديمقراطيين أنفقت أكثر من 294 مليون دولار بينما أنفقت حملة الجمهوريين أكثر من 243 مليون دولار.
وكشف تقرير أصدرته مؤسسة (ويسليان ميديا بروجكت) البحثية التي تعد شراكة بين عدة أكاديميين من جامعات أمريكية مختلفة أن الإنفاق على الدعاية الانتخابية من قبل مختلف المترشحين للرئاسة عبر محطات التلفزيون المحلية في عموم البلاد تجاوز 680 ألف دولار بين أواخر يوليو الماضي حتى منتصف الشهر الجاري.
وإلى جانب الإشهارات السياسية التجارية يلجأ المرشحان للانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى تكتيكات أخرى قد تؤدي إلى نتائج لا تحققها الدعاية التقليدية المدفوعة الثمن.
وفي هذا السياق اعتمد كل من ترامب وهاريس على شخصيات توصف ب"الاتزان" من الحزب المنافس اذ أعلنت شخصيات جمهورية بارزة دعمها لمرشحة الحزب الديمقراطي فيما قررت شخصيات ديمقراطية دعم المرشح الجمهوري.
ومن أبرز الشخصيات الجمهورية التي أعلنت دعمها لهاريس نائب الرئيس في عهد جورج بوش الابن ديك تشيني وابنته ليز تشيني إذ ساعدت الأخيرة هاريس في جهود محاولة استمالة الناخبين الجمهوريين خاصة المترددين والمتذمرين منهم.
وفتح الحزب الديموقراطي منصته الخطابية خلال مؤتمره الوطني للصوت الجمهوري المعارض لترامب في مسعى لاستقطاب مزيد من الناخبين.
وبالنسبة لترامب فقد استطاع استمالة شخصيات ديمقراطية أبرزها المرشحة الرئاسية السابقة عن الحزب الديمقراطي (الانتخابات التمهيدية) والتي كانت عضوا في الكونغرس تولسي غابراد والسياسي الديمقراطي السابق الذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية (مستقلا) روبرت أف كينيدي جونيور.
ويحاول ترامب تسويق هذا النوع من الدعم على أنه "هجرة سياسية" من الحزب الديمقراطي وهروب من منافسته التي يشكك دوما في جدارتها وقدرتها على الحكم.
وفي خضم مشهد سياسي يملؤه التشويق والتنافس المحتدم تبدو الانتخابات الرئاسية الأمريكية "بعيدة جدا" عن الحسم المسبق و"عصية كثيرا" على التوقعات اذ تشير استطلاعات الرأي إلى تساوي حظوظ المرشحين أو تقاربها. (النهاية) ع س ج / م خ
MENAFN28102024000071011013ID1108823613
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