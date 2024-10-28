الولايات المتحدة.. الدعاية الرئاسية تتخذ أشكالا مختلفة مع اقتراب موعد حسم الانتخابات

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من عنفار جاش

(تقرير) واشنطن - 28 - 10 (كونا) -- مع بدء العد العكسي لاقتراع الخامس من نوفمبر المقبل الذي يصوت فيه الأمريكيون لاختيار خلف لرئيس الولايات المتحدة الحالي جو بايدن يكثف المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد والمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس جهود الدعاية بأشكال مختلفة لإقناع الناخبين بالتصويت لهما.

ويسعى الطرفان إلى اقناع أكبر عدد ممكن من الناخبين خاصة في الولايات المتأرجحة إذ تشهد خيارات الناخبين تأرجحا لفترات طويلة قبل أن تستقر في كفة حزب معين وقبل أن يحسم أصحابها قرارتهم بالتصويت لهذا المرشح أو ذاك.

ويتبع ترامب وهاريس أساليب دعاية متعددة بينها الدعاية التقليدية عبر وسائل الإعلام سواء وسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى أساليب أخرى مثل الاستعانة ب"المغاضبين السياسيين" أو المنشقين عن هذا الحزب أو ذاك فضلا عن تكثيف المقابلات الإعلامية وحملات (طرق الأبواب) التي يتطوع خلالها نشطاء لزيارة الناخبين في بيوتهم والتحدث معهم مباشرة.

كما تشمل أساليب الدعاية المكالمات الهاتفية والرسائل النصية واللافتات التي تنصب في الشوارع أو الشعارات التي تثبت على واجهات المنازل أو السيارات.

وتتصدر الولايات المتأرجحة (سبع ولايات غير محسومة لأي مرشح) اهتمام المترشحين عبر مختلف الجوانب بما في ذلك الدعاية الانتخابية إذ يضخ المرشحان مئات الملايين من الدولارات لاستقطاب الناخبين عبر "فيضان" من الإشهارات السياسية على مختلف المنصات الإعلامية.

ففي ولاية (بنسلفانيا) مثلا التي تعد أهم ولاية متأرجحة ويركز عليها ترامب وهاريس بشكل لافت مقارنة مع باقي ولايات الحسم أنفق المرشحان أكثر من نصف مليار دولار على الدعاية الانتخابية.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) عن تحليل أعدته مؤسسة (فيلادلفيا انكوايرر) أن المرشحين أنفقا على الدعاية الانتخابية في هذه الولاية أكثر من 538 مليون دولار.

ويذكر التحليل الذي نشر الثلاثاء الماضي أن حملة الديمقراطيين أنفقت أكثر من 294 مليون دولار بينما أنفقت حملة الجمهوريين أكثر من 243 مليون دولار.

وكشف تقرير أصدرته مؤسسة (ويسليان ميديا بروجكت) البحثية التي تعد شراكة بين عدة أكاديميين من جامعات أمريكية مختلفة أن الإنفاق على الدعاية الانتخابية من قبل مختلف المترشحين للرئاسة عبر محطات التلفزيون المحلية في عموم البلاد تجاوز 680 ألف دولار بين أواخر يوليو الماضي حتى منتصف الشهر الجاري.

وإلى جانب الإشهارات السياسية التجارية يلجأ المرشحان للانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى تكتيكات أخرى قد تؤدي إلى نتائج لا تحققها الدعاية التقليدية المدفوعة الثمن.

وفي هذا السياق اعتمد كل من ترامب وهاريس على شخصيات توصف ب"الاتزان" من الحزب المنافس اذ أعلنت شخصيات جمهورية بارزة دعمها لمرشحة الحزب الديمقراطي فيما قررت شخصيات ديمقراطية دعم المرشح الجمهوري.

ومن أبرز الشخصيات الجمهورية التي أعلنت دعمها لهاريس نائب الرئيس في عهد جورج بوش الابن ديك تشيني وابنته ليز تشيني إذ ساعدت الأخيرة هاريس في جهود محاولة استمالة الناخبين الجمهوريين خاصة المترددين والمتذمرين منهم.

وفتح الحزب الديموقراطي منصته الخطابية خلال مؤتمره الوطني للصوت الجمهوري المعارض لترامب في مسعى لاستقطاب مزيد من الناخبين.

وبالنسبة لترامب فقد استطاع استمالة شخصيات ديمقراطية أبرزها المرشحة الرئاسية السابقة عن الحزب الديمقراطي (الانتخابات التمهيدية) والتي كانت عضوا في الكونغرس تولسي غابراد والسياسي الديمقراطي السابق الذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية (مستقلا) روبرت أف كينيدي جونيور.

ويحاول ترامب تسويق هذا النوع من الدعم على أنه "هجرة سياسية" من الحزب الديمقراطي وهروب من منافسته التي يشكك دوما في جدارتها وقدرتها على الحكم.

وفي خضم مشهد سياسي يملؤه التشويق والتنافس المحتدم تبدو الانتخابات الرئاسية الأمريكية "بعيدة جدا" عن الحسم المسبق و"عصية كثيرا" على التوقعات اذ تشير استطلاعات الرأي إلى تساوي حظوظ المرشحين أو تقاربها. (النهاية) ع س ج / م خ