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ثلاثة قتلى بغارة للاحتلال الإسرائيلي على (صور) جنوبي لبنان

10/28/2024 4:35:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 10 (كونا) -- قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون اليوم الاثنين بغارة للاحتلال الاسرائيلي على مدينة (صور) جنوبي لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أن الطيران الحربي للاحتلال أغار على مبنى في المدينة ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد بجروح في حين تواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف الصحي البحث عن مفقودين بين الركام.
وقالت إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي القرى وبلدات منطقتي (صور وبنت جبيل) استمر منذ مساء أمس حتى صباح اليوم إذ استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات (عيتا الشعب ورامية والضهيرة والبستان وعيترون وكونين) الحدودية بعدد من القذائف المباشرة الثقيلة ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.
وأضافت أن طيران الاحتلال شن غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي (كفرتبنيت والنبطية الفوقا) وغارات على بلدتي (ارنون ويحمر الشقيف).
كما طاولت غارات الاحتلال الاسرائيلي أطراف بلدة (شمسطار) في منطقة (بعلبك) شمالي شرق لبنان.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)

ا ي ب / م ج ب




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