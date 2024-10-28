ثلاثة قتلى بغارة للاحتلال الإسرائيلي على (صور) جنوبي لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 28 - 10 (كونا) -- قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون اليوم الاثنين بغارة للاحتلال الاسرائيلي على مدينة (صور) جنوبي لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أن الطيران الحربي للاحتلال أغار على مبنى في المدينة ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد بجروح في حين تواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف الصحي البحث عن مفقودين بين الركام.
وقالت إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي القرى وبلدات منطقتي (صور وبنت جبيل) استمر منذ مساء أمس حتى صباح اليوم إذ استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات (عيتا الشعب ورامية والضهيرة والبستان وعيترون وكونين) الحدودية بعدد من القذائف المباشرة الثقيلة ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.
وأضافت أن طيران الاحتلال شن غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي (كفرتبنيت والنبطية الفوقا) وغارات على بلدتي (ارنون ويحمر الشقيف).
كما طاولت غارات الاحتلال الاسرائيلي أطراف بلدة (شمسطار) في منطقة (بعلبك) شمالي شرق لبنان.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)
ا ي ب / م ج ب
MENAFN28102024000071011013ID1108823612
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.