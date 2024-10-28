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السفيرة البريطانية تثمن الدور الإنساني والإغاثي المتميز لدولة الكويت حول العالم

10/28/2024 4:35:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 10 (كونا) -- ثمنت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بيلندا لويس اليوم الاثنين الدور المتميز الذي تؤديه دولة الكويت في مجال العمل الإنساني والإغاثي وتقديم الدعم والعون للشعوب التي تتعرض لكوارث طبيعية أو أزمات إنسانية حول العالم.
وقالت لويس في تصريح صحفي عقب لقائها رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس إن دولة الكويت جسدت نموذجا متميزا للعمل الإنساني الخيري ولم تتوان في تلبية نداء الواجب الإنساني من خلال المساعدات السخية التي تقدمها للدول التي تتعرض للكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.
وأشادت في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها الهلال الأحمر الكويتي على الصعيدين العربي والدولي لتقديم الدعم والعون الإنساني وتحسين ظروف ضحايا النزاعات والكوارث على جميع المستويات الدولية.
وذكرت أن لقاءها مع المغامس تناول بحث الموضوعات المتعلقة بالعمل الإنساني والإغاثي وسبل تعزيزها بين البلدين إضافة إلى ما يقدمه الهلال الأحمر من مساعدات إنسانية حاليا بصورة عاجلة للدول المنكوبة والتي عكست صورة مشرفة للعمل الإنساني في الكويت.
من جانبه رحب المغامس بزيارة السفيرة البريطانية لمقر جمعية الهلال الأحمر واطلاعها على الجهود الإنسانية والاغاثية التي تقوم بها الكويت لخدمة الإنسانية .
وقال المغامس إن الكويت ومن خلال الجمعية قدمت المساعدات الانسانية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الازمات والكوارث التي اجتاحتها إلى جانب قيامها بمشاريع تنموية في كثير من الدول وتوفير الاحتياجات الفورية للدول المنكوبة من جراء الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
وأضاف أن الجمعية تعمل وبالتنسيق مع وزارة الخارجية لدعم الأشقاء في لبنان وفلسطين والدول الأخرى مؤكدا أن الجمعية حققت ما تصبو إليه في العمل الخيري بتقديم المساعدات الاغاثية سواء داخل الكويت أو خارجها.
يذكر أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء أهم الأعمال والأنشطة الإنسانية الكويتية من خلال جمعية الهلال الاحمر لإغاثة ومساعدة المنكوبين في كل بقاع العالم. (النهاية)

س ص / أ ن د



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